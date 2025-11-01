Bizcochuelo sin manteca ni aceite: cuánta agua lleva para que quede perfecto.

El bizcochuelo es una de las recetas de pastelería que todos deberían saber preparar. Son tantas las versiones como pasteleros hay en las cocinas, en este sentido, existe una receta de bizcochuelo que no lleva mantenca ni aceite, solo agua.

Receta de bizcochuelo con agua

El bizcochuelo puede prepararse con agua y sale tan rico como si llevara manteca o aceite. Lo fundamental está en poner la medida justa y sumarle escencia de vainilla, ralladuras de cítricos o chocolate. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir para que te quede perfecto.

El bizcochuelo se puede preparar sin mantenca ni aceite, solo con agua.

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de agua (a temperatura ambiente)

2 tazas de harina leudante (o común + 2 cditas de polvo de hornear)

1 cdita de esencia de vainilla

Pizca de sal

Preparación

Batir los huevos con el azúcar: En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen. Cuanto más aire incorpores, más esponjoso saldrá el bizcochuelo. Agregar el agua: Incorporá el agua en forma de hilo, batiendo a velocidad baja para que no se baje la mezcla. Si querés más perfume, sumá la vainilla. Incorporar los secos: Tamizá la harina (y el polvo de hornear, si usás harina común) junto con la pizca de sal. Agregalos de a poco con movimientos envolventes, usando una espátula o batidor manual. Hornear: Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado (o con papel manteca). Llevá a horno medio (180 °C) durante unos 35–40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Dejar enfriar: Desmoldá cuando esté tibio y dejá enfriar sobre una rejilla o mesada.

Una buena opción es reemplazar una parte de agua por jugo de limón o de naranja, y de esa forma va a quedar mucho más humedo y con un sabor cítrico más intenso. Otro tip es caramelizar rodajas y colocarlas en la base antes de verter la mezcla. Es fundamental que si hacés esto último, coloques papel mantenca, sino se te va a pegar.