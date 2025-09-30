Quién es rapero que habría conquista a la hija de Máxima Zorreguieta

En las últimas horas, la prensa de los Países Bajos volvió a poner la lupa sobre la vida privada de la princesa Alexia de Orange, la segunda hija de los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro. Según varios medios, la joven de 20 años estaría iniciando una relación con un rapero de 23 años que se destaca en la escena musical local.

Este artista urbano, conocido como Antoon, ganó popularidad en el país y podría convertirse en el primer novio públicamente reconocido de una de las hijas de los monarcas neerlandeses. La noticia generó revuelo por tratarse de un vínculo fuera del círculo tradicional de la realeza.

El editor jefe de la revista Privé, Evert Santegoeds, señaló que Alexia fue vista recientemente en un encuentro con una amiga cuando un Range Rover azul se detuvo frente al lugar y de allí descendió Antoon. Aunque las imágenes no se difundieron por las estrictas normas de privacidad que protegen a la familia real, el medio aseguró que “se conocen muy bien e interactúan con frecuencia”.

Este encuentro ocurrió poco antes del Día del Príncipe, el 16 de septiembre, cuando se celebra la apertura solemne del año parlamentario neerlandés, uno de los eventos más destacados del calendario real. En esa ocasión, Alexia llamó la atención con un vestido púrpura de escote asimétrico, reflejando su estilo único dentro de la familia.

A pesar de esta posible relación, la princesa continúa enfocada en sus estudios universitarios en Londres. En una entrevista reciente con la revista Story, reconoció la presión que ejercen las redes sociales y dijo: “Para mantenerme en equilibrio sigo hablando con amigos, con mis padres o con alguien de confianza”.

Por ahora, ni la casa real ni el entorno de Antoon hicieron declaraciones oficiales sobre el supuesto romance. De confirmarse, se trataría de una relación a distancia y marcaría el primer paso público de Alexia en el terreno sentimental, un aspecto que hasta ahora había mantenido reservado.

Sobre Antoon, cuyo nombre real es Valentijn Verkerk, nació el 11 de febrero de 2002 y tiene 23 años. Es un reconocido rapero, músico y compositor en los Países Bajos, con más de 200 mil seguidores en Instagram y más de un millón de escuchas mensuales en Spotify. Su creciente popularidad lo posiciona como una figura juvenil influyente en la música del país.

¿Por qué la princesa Amalia sorprendió con su inesperada formación militar en Holanda?

La casa real neerlandesa dio una noticia inesperada: la princesa Amalia, heredera al trono, comenzó su formación militar, un paso que no estaba previsto y que la diferencia de otras futuras reinas europeas. Hasta ahora, Amalia era la única heredera que no había recibido educación castrense, en contraste con Elisabeth de Bélgica, Ingrid de Noruega, la princesa Leonor y el príncipe Christian, quienes pasaron por academias militares.

El 30 de septiembre, el rey Guillermo firmó un decreto real que designó a Amalia como miembro del personal de reserva de las Fuerzas Armadas. Así, la princesa de Orange tiene el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real y soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea Real.

La primogénita de los reyes Guillermo y Máxima inició sus estudios el pasado martes en el Defensity College, donde cursará módulos teóricos, entrenamientos y prácticas en el Estado Mayor del Ministerio de Defensa. Sin embargo, su instrucción militar general se pospuso, ya que debe recuperarse completamente de una fractura de brazo sufrida en junio, que requirió cirugía. Cuando culmine esta etapa, será ascendida a cabo.

Desde la Corona neerlandesa aclararon que Amalia desempeñará sus tareas sin remuneración y que sus estudios serán considerados de carácter privado. El Defensity College busca ofrecer una formación integral que combine trabajo práctico, actividades y eventos, además de fortalecer la conexión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. El programa apunta a su desarrollo personal, profesional y militar.