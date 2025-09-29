Jorge de Liechtenstein cobró relevancia por una foto falsa creada con Inteligencia Artificial.

En los últimos días, una foto que mostraba a Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein juntos, con atuendos coordinados y una actitud cómplice frente al mar, se viralizó rápidamente y desató especulaciones sobre un posible romance entre ambos miembros de la realeza europea. Sin embargo, la casa real de Liechtenstein salió a aclarar que esa imagen es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial, poniendo fin así a los rumores que despertó la instantánea.

Más allá del desmentido, la curiosidad sobre Jorge de Liechtenstein creció notablemente. Nacido el 20 de abril de 1999, este príncipe ocupa el tercer lugar en la línea sucesoria del microestado, siendo hijo del príncipe Alois y la duquesa Sofía de Baviera. Su abuelo es Hans-Adam II, el príncipe reinante y considerado la fortuna real más grande de Europa.

El primer heredero al trono es su padre, Alois, quien ejerce como regente desde 2004 tras un referéndum en 2003 que ratificó la confianza de los ciudadanos en la familia real. Luego figura su hermano mayor, Johann-Wenzel, mientras que su hermana mayor, la princesa María Carolina, no está antes que él en la sucesión debido a la ley sálica que rige en Liechtenstein. En cuarto lugar, está el pequeño Nicolás, su hermano menor.

La vida de Jorge se desarrolló mayormente fuera de Liechtenstein, donde la familia reside en el imponente castillo medieval de Vaduz, con sus 130 habitaciones. Comenzó sus estudios en el Reino Unido, realizando el Bachillerato Internacional en Malvern School, para luego continuar en la University of St.Gallen en Suiza, reconocida por su especialización en negocios.

Además, cursó formación en tecnología e inteligencia artificial en Le Wagon y también pasó por ESCP Business School, una escuela de negocios con alcance internacional. Durante su etapa estudiantil, participó en programas de voluntariado que sumaron a su perfil.

En 2018, inició su carrera laboral, primero en Londres y después en Alemania, donde fundó su propio emprendimiento enfocado en estrategias de carbono con impacto climático real. Actualmente, lleva casi dos años trabajando en Nueva York para Guidewheel, una empresa dedicada al desarrollo de software.

Jorge mantiene un perfil bajo, sin hacer uso público de su título real y siguiendo la tradición de discreción que caracteriza a la Casa Liechtenstein, una familia con gran poder y patrimonio valorado en 10.200 millones de euros.

Sus apariciones en público son escasas y suelen limitarse a eventos íntimos sin publicidad. La constitución de Liechtenstein otorga al príncipe amplios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, siendo el soberano europeo con más competencias: puede vetar o aprobar leyes, nombrar jueces y disolver el Parlamento si es necesario, aunque los ciudadanos cuentan con mecanismos para solicitar mociones de censura.

La foto creada con Inteligencia artificial que desató los rumores.

Quién es Elisabeth de Bélgica

Por su parte, Elisabeth de Bélgica, mucho más conocida, generó revuelo con la foto falsa. Se confirmó que asistirá a la abdicación del Gran Duque Enrique de Luxemburgo y al ascenso al trono de su hijo Guillermo, un acto clave que reunirá a la realeza europea y fortalecerá su rol como heredera.

Además, su participación en este evento marca su regreso a la vida pública tras mudarse a Estados Unidos para cursar un máster en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School.