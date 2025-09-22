Luchaba contra una enfermedad: murió un famoso conductor de radio a los 81 años.

El pasado viernes se conoció la muerte de una importante figura de la radio, que luchaba contra una enfermedad, a sus 81 años. Dolor en los medios de comunicación.

Se trata del actor, músico, humorista y conductor de radio uruguayo Julio Frade, quien este año había dejado su programa de radio a causa de los problemas de salud que lo aquejaban.

El diario uruguayo El País citó declaraciones de Virginia Frade, escritora e hija del símbolo del humor de Uruguay. "Falleció del corazón, desde el 12 de junio yo me ocupé de su salud y de todas sus cosas. Depositó toda la confianza en mí. Se fue en paz, de mi mano", dijo Virginia Frade a ese medio.

La Asociación Argentina de Actores publicó un mensaje de despedida hacia Julio Frade, sobre quien escribió en las redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y músico uruguayo Julio Frade, dueño de una extensa trayectoria que abarcó décadas de trabajo en nuestro país, en recordados programas humorísticos. Acompañamos con nuestras condolencias a sus seres queridos en este momento".

Murió Julio Frade, leyenda del humor y la radio de Uruguay.

El sentido mensaje de otra leyenda uruguaya por la muerte de Julio Frade

En su cuenta de Instagram, Rubén "El Negro" Rada publicó un sentido mensaje por la muerte de Frade. "Lamento mucho la partida del querido Julio Frade, gran musico y gran humorista uruguayo. Pocos saben que él fue el productor, arreglador y pianista de mi segundo disco solista 'Radeces'. Con él armamos canciones como 'Ayer te vi' o 'Malisimo' qué me acompañan hasta el día de hoy", expresó El Negro Rada.