Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 2 de septiembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de septiembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 2 de septiembre, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 9 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 2022
  • 2: 2481
  • 3: 9934
  • 4: 2807
  • 5: 3806
  • 6: 7214
  • 7: 6759
  • 8: 1703
  • 9: 0765
  • 10: 7406
  • 11: 5571
  • 12: 7562
  • 13: 0024
  • 14: 1409
  • 15: 1897
  • 16: 9457
  • 17: 2734
  • 18: 7409
  • 19: 6817
  • 20: 1195

Letras de la Nacional: OBTW

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 4228
  • 2: 0946
  • 3: 7346
  • 4: 7750
  • 5: 5846
  • 6: 7405
  • 7: 4247
  • 8: 0721
  • 9: 7518
  • 10: 9711
  • 11: 4793
  • 12: 9199
  • 13: 9741
  • 14: 5104
  • 15: 6837
  • 16: 8504
  • 17: 5638
  • 18: 1919
  • 19: 7669
  • 20: 2041

Hace 10 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 3818
  • 2: 5110
  • 3: 9531
  • 4: 4317
  • 5: 3856
  • 6: 5560
  • 7: 4609
  • 8: 5578
  • 9: 0467
  • 10: 9911
  • 11: 4478
  • 12: 5096
  • 13: 2136
  • 14: 6055
  • 15: 1864
  • 16: 1767
  • 17: 3972
  • 18: 5005
  • 19: 1162
  • 20: 2957

Letras de la Nacional: IJRW

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 6771
  • 2: 7288
  • 3: 8689
  • 4: 2219
  • 5: 0693
  • 6: 5357
  • 7: 7187
  • 8: 5544
  • 9: 8094
  • 10: 7379
  • 11: 9234
  • 12: 4073
  • 13: 0444
  • 14: 4669
  • 15: 0188
  • 16: 1424
  • 17: 5009
  • 18: 9040
  • 19: 3998
  • 20: 1756

