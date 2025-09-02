La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 2 de septiembre, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 2 de septiembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 6 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de septiembre de 2025.
Hace 9 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
- 1: 2022
- 2: 2481
- 3: 9934
- 4: 2807
- 5: 3806
- 6: 7214
- 7: 6759
- 8: 1703
- 9: 0765
- 10: 7406
- 11: 5571
- 12: 7562
- 13: 0024
- 14: 1409
- 15: 1897
- 16: 9457
- 17: 2734
- 18: 7409
- 19: 6817
- 20: 1195
Letras de la Nacional: OBTW
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 4228
- 2: 0946
- 3: 7346
- 4: 7750
- 5: 5846
- 6: 7405
- 7: 4247
- 8: 0721
- 9: 7518
- 10: 9711
- 11: 4793
- 12: 9199
- 13: 9741
- 14: 5104
- 15: 6837
- 16: 8504
- 17: 5638
- 18: 1919
- 19: 7669
- 20: 2041
Hace 10 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 3818
- 2: 5110
- 3: 9531
- 4: 4317
- 5: 3856
- 6: 5560
- 7: 4609
- 8: 5578
- 9: 0467
- 10: 9911
- 11: 4478
- 12: 5096
- 13: 2136
- 14: 6055
- 15: 1864
- 16: 1767
- 17: 3972
- 18: 5005
- 19: 1162
- 20: 2957
Letras de la Nacional: IJRW
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 6771
- 2: 7288
- 3: 8689
- 4: 2219
- 5: 0693
- 6: 5357
- 7: 7187
- 8: 5544
- 9: 8094
- 10: 7379
- 11: 9234
- 12: 4073
- 13: 0444
- 14: 4669
- 15: 0188
- 16: 1424
- 17: 5009
- 18: 9040
- 19: 3998
- 20: 1756
