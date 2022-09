Ganó 7 veces la Quiniela y reveló sus secretos antes de morir

Un hombre logró ganar un total de 7 veces la Quiniela y decidió revelar sus trucos antes de su muerte. La increíble historia de la persona que destapó los secretos de la lotería.

Obtener un premio en la Quiniela o la Lotería no es nada sencillo. Sin embargo, existe una persona que encontró la forma de ganarla siete veces. Y como si fuera poco, tiempo antes de morir, escribió un libro en el que reveló secretos y trucos para poder ganarla.

La historia tiene como protagonista a Richard Lustig, experto en ganar la lotería en más de una oportunidad. Entre 1993 y 2010 se llevó premios económicos sumamente importantes. Su logro trascendió a nivel mundial y es por eso que decidió compartir las claves de su éxito en la quiniela. "Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería", tituló su libro, que se hizo muy famoso.

De acuerdo a lo que detalló Lustig, nacido en Estados Unidos, existen una serie de patrones específicos. Tiempo antes de morir (tenía 67 años), el 30 de julio de 2018, dio a conocer todos consejos y recomendaciones sumamente fundamentales para poder estar más cerca de ganar la Quiniela o la Lotería.

Richard Lustig, el hombre ganó 7 veces la Lotería y reveló secretos de cómo ganarla antes de morir.

Consejos y recomendaciones para ganar la Quiniela o Lotería

Richard Lustig explicó en su libro que hay que "jugar más", "pensar bien los números" para luego realizar las apuestas, "apostar en equipo", "elegir juegos poco comunes" y "evaluar los pozos acumulados", entre otros puntos resaltantes que dejó.

Jugar más

Para poder ganar la Quiniela o Lotería hay que comprar más boletas en las apuestas. "Establecé un presupuesto de lo que vas a gastar, no gastes de más ni te metas en lo que se llama 'la fiebre de la lotería'. No desvíes el dinero que destinás para necesidades básicas o para pagar las facturas a comprar lotería", precisó en el libro.

Pensar bien los números

La recomendación de Richard Lustig es evaluar bien los números y jamás utilizar programas que los eligen de manera automática.

Apostar en equipo

Jugar con otras personas conocidas ayuda a invertir menos y aumenta las posibilidades de ganar la Quiniela o Lotería.

Elegir juegos poco comunes

Richard Lustig también indica que los juegos menos populares o de menor participación tienen mayores posibilidades de alcanzar el éxito. De esa manera, aumentan las chances de ganar.

Evaluar los pozos acumulados

Cuanto más grande es el pozo acumulado, la competencia crece. Por lo tanto, frente a estos casos, se recomienda invertir más dinero o conseguir aliados para aumentar las posibilidades de ganar.

Vivía en la calle y ganó 1,2 millones en la Quiniela

Creer o reventar, una mujer que vivía pidiendo comida en la calle y que pedía comida para poder sobrevivir, se llevó una grata sorpresa: ganó nada menos que 1,2 millones de dólares en la Quiniela y su historia se hizo famosa en todo el planeta.

Se trata de Mercedes, que desde hace unos años padecía problemas económicos. Cada día, la mujer recorría las calles de Alicante (España) para tratar de conseguir dinero, ropa y comida con el objetivo de alimentar a sus cinco hijos en su casa.

Aquellos vecinos y vecinas que desde hace tiempo se la cruzan en la calle aseguran que es "muy amable y educada". En tanto, y de acuerdo a lo que indicaron en el diario El País, Mercedes solía comprar los mismos números de la boleta de la Quiniela. Sin embargo, nunca esperó que pudiera ganar el premio. De hecho, el resultado se conoció cuando estaba pidiendo dinero junto al banco.

Tras conocer el resultado, la dueña de la agencia donde se le entregó el premio a Mercedes reaccionó con la noticia. "Nos pusimos a llorar por ella, yo, la gente que estaba aquí, todo el mundo. Se quedó súper nerviosa e incrédula de que la vida le cambió en un instante", manifestó.

Por su parte, Mercedes comentó que se compró unas zapatillas de 5 euros para tener mayor comodidad en su casa. "Vino a enseñármelas. 'Siempre he estado llorando, no conocía las lágrimas de alegría. Me cambió la vida', me dijo", señaló la dueña de la agencia.