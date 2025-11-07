Kendrick Lamar y Lady Gaga lideran las nominaciones a los Grammy 2026

Lady Gaga recibe el premio a la Artista del Año en los MTV Video Music Awards 2025 en Elmont, Nueva York

GELES, 7 nov (Reuters) -El rapero Kendrick Lamar encabezó el viernes la lista de aspirantes a los Grammy por segundo año consecutivo con nueve nominaciones, superando las siete de la superestrella del pop Lady Gaga en la carrera por los máximos galardones de la industria musical.

"GNX", de Lamar, y " MAYHEM", de Gaga, competirán por el codiciado trofeo al álbum del año en la ceremonia de los Premios Grammy 2026, que se celebrará en febrero. Ninguno de los dos artistas ha ganado este galardón a pesar de sus múltiples nominaciones en la categoría.

Otros nominados en el campo de los álbumes son Bad Bunny por "Debí Tirar Más Fotos" en español, Justin Bieber por "Swag" y Sabrina Carpenter por "Man's Best Friend".

"The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, que se ha quedado con el premio al álbum del año en cuatro ocasiones, no entró en la lista porque se publicó después de que se cerrara el plazo para optar a los Grammy de este año.

Bad Bunny, el músico puertorriqueño que actuará en el espectáculo del descanso de la Super Bowl del año que viene, recibió seis nominaciones en total, entre ellas las de disco, canción y álbum del año.

Dos canciones de KPop entraron en la terna de canción del año, premio que se concede a los compositores. Se trata de "Golden", de la banda sonora de la exitosa película de Netflix "KPop Demon Hunters", y "APT.", de Rose y Bruno Mars.

"APT." también fue nominada a disco del año, un trofeo que se concede a productores e intérpretes. Otros temas de la lista fueron "Abracadabra", de Gaga, "luther", de Lamar y SZA, y "DtMF", de Bad Bunny.

En la categoría de mejor artista revelación, Olivia Dean y KATSEYE competirán con Leon Thomas, Alex Warren y otros. Thomas, músico de R&B y soul, también recibió una nominación a álbum del año por "Mutt".

Los ganadores de los Grammy serán elegidos por los cerca de 15.000 miembros con derecho a voto de la Academia de la Grabación y anunciados en una ceremonia con alfombra roja en Los Ángeles el 1 de febrero.

(Reportaje de Lisa Richwine; Editado en español por Juana Casas)