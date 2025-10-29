EN VIVO
Venus Psíquica redobló la apuesta y predijo qué va a pasar con Milei antes de "fin de año"

Venus Psíquica predijo un giro inesperado tras la victoria de Milei en las elecciones. Qué dijo la vidente uruguaya.

29 de octubre, 2025 | 18.00

Venus Psíquica rompió el silencio tras su pronóstico fallido sobre las elecciones del pasado domingo. Y redobló la apuesta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, la vidente uruguaya aseguró lo que sucederá con Javier Milei "de aquí a fin de año".

De acuerdo a lo que sus Dioses le mostraron, Venus Psíquica explicó: "Veo un escenario donde una Argentina y un presidente va a salir a dar el nuevo gobierno, cómo se integra el nuevo gobierno. Va a salir a hablar con el pueblo y va a dar sus nuevas leyes. Hemos visto un pueblo que se rehusa a lo que el Presidente quiere hacer, no quiere".

"Muchos políticos de la parte del presidente Milei tampoco apoyan, son muy pocos, pero hay unos cuantos que no apoyan", agregó, dando a entender que el Congreso no votará las leyes impulsadas por el oficialismo. Esto, según Venus Psíquica, derivará en la salida del Jefe de Estado

Congreso opositor y renuncia de Milei, según Venus Psíquica

"Los nuevos políticos que han sido votados no van a aceptar lo que quiere el presidente y su hermana quieren, no van a aceptar. Es un presidente que renuncia, que se va presionado por el pueblo, por la Justicia. Van a ser procesados, primeramente su hermana", aseguró la vidente uruguaya.

Manifestando que Milei y su hermana se irán presionados por el pueblo, Venus Psíquica cerró: "Muchos políticos también, pares políticos. Hemos visto que dos hermanos se van en un helicóptero presionados por el pueblo. Vemos una Argentina que va a elecciones, el pueblo argentino va a tener que votar nuevamente y va a tomar el Gobierno una persona alta, masculina, de cabello canoso. Curpulenta, de 50, 60 años. Esto va a suceder de aquí a fin de año. ¿Por qué les digo esto en estos momentos? Porque no quiero ser tan precisa".

