¿A qué personas les corresponde el término de porteños?

Quiénes son denominados porteños.

La forma de referirse a los habitantes de una parte de la Argentina puede generar cierta confusión, debido a que no todos aplican los términos de la manera correcta. Esto sucede con la etiqueta que algunos reciben al ser señalados como porteños, pero que solo aplica para una determinada región. Algo que se confunde con aquellos que ocupan un lugar en la provincia de Buenos Aires.

Por lo general, se suele señalar como argentino y argentina a las personas para identificar su procedencia, pero en caso de querer dejar bien en claro su lugar de nacimiento puede que surjan algunas dudas y hasta se haga una mala elección. Dependiendo del territorio en el que haya nacido, su término de identificación varía de gran manera. Además, la persona dispone de la potestad de elegir cuál es el que más lo identifica.

"Veo que hay unos dimes y diretes sobre quiénes son porteños y quiénes no. Para mí la respuesta es sencilla: toda persona que no se sienta ofendida en lo más mínimo por ese adjetivo", expresó Malena Pichot en su cuenta de X (Ex Twitter). Un comentario que surgió a partir de un debate porque comenzaron a presentarse dudas sobre cómo calificar a los que nacieron dentro y fuera de Capital Federal.

Lo cierto es que la distinción es bastante clara al momento de usar los términos. Aquellos que nacieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son considerados como porteños, debido a la vieja vinculación con el puerto. Mientras que los oriundos de cualquier municipio del conurbano o del interior de la provincia se los señala como bonaerenses. También se trata de una denominación que es producto de dos administraciones distintas entre sí.

Por otro lado, el término porteño se encuentra presente otras regiones de Sudamérica y hace referencias a ciudades en donde el puerto cumplió un rol preponderante en la historia del país. Ellas son Valparaíso de Chile, Guayaquil de Ecuador, Puerto Suárez de Bolivia, Puntarenas de Costa Rica, Puerto Cortés de Honduras, Veracruz, Mazatlán y Acapulco en México.

¿Cuál es la estación menos usada de la Ciudad de Buenos Aires?

El movimiento de personas desde la provincia hacia la Capital Federal es enorme en cualquier momento del día, de la semana y del mes. Algo que queda expresado en la cantidad de pasajeros que quedan registrados en el servicio de transporte público. Aunque hay una estación de trenes que porta el récord de ser la menos usada en lo que respecta a los registros oficiales.

Para llevar a cabo este estudio, se tuvo en considerar a cada una de las personas que apoya la tarjeta sube sobre el lector y accede a la estación. No obstante, el número podría incrementarse si se considera a los que deciden pasar por arriba al sistema de molinetes, pero no hay manera de realizar un conteo exacto.

De acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) la estación menos usada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2024 fue la Presidente Illia que pertenece al servicio del Belgrano Sur. Tan solo se registraron 10.796 pasajeros a lo largo de 12 meses. Una que ofrece la posibilidad de realizar la combinación con el Premetro.