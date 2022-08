La contundente defensa del Turco Asis a Cristina que deja en offside al macrismo: "¿Vos te pensas?"

Jorge "El Turco" Asís visitó a Tomás Rebord, realizó un profundo análisis acerca de las denuncias y la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner y se refirió a la imagen de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El contundente comentario del periodista en El Método.

Jorge "El Turco" Asís visitó los estudios de El Método, programa conducido por Tomás Rebord, con quien dialogó durante más de una hora y media de manera ininterrumpida. Durante la charla, el analista político hizo mención a las denuncias y persecución que sufre Cristina Kirchner y contó qué visión tiene acerca de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Consciente de que la Vicepresidenta es perseguida políticamente por la Justicia y los medios de comunicación, Asís explicó: "La Doctora no es líder natural, es un gran cuadro, muy ubicada si vos querés... le ponen una chapa que no le corresponde, la de 'jefa mafiosa'. Es lo único que no sería. Casi que me lo tomo en chiste". Y consideró que "es una mujer que le encantaría entrar al Patio Bullrich y que la aplaudieran. Es una mujer que quisiera entrar bien a Estados Unidos y que tiene más ganas de hacer capitalismo que el propio Massa. No creo que le disguste toda esa imagen...".

Asimismo, el periodista de 76 años le preguntó a Rebord: "¿Vos te creés que alguien que viene a ser jefa de una asociación ilícita va a nombrar como gobernador a Kicillof? ¿A vos te parece que alguien que viene a hacer negocios va a nombrar a Kicillof como gobernador?". "Es un contrasentido, me cuesta...", precisó. Y luego catalogó al gobernador de la provincia de Buenos Aires como un político honesto: "No quiero deslegitimar a Kicillof, más bien todo lo contrario. Es un tipo demasiado decente para estar en la provincia de Buenos Aires. Es un estilo que se contrapone a lo que debiera hacer un político".

Jorge Asís y la mirada que tiene sobre Daniel Scioli de cara a las elecciones 2023

"El Turco" Asís advirtió que, tras la gestión que realizó como embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli está preparado para poder ubicarse como uno de los posibles candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 2023: "Scioli hoy es un tipo que tiene... lo que hizo en Brasil te demuestra que sabe trabajar con productores, empresarios, sabe armar... él llegó con ganas de tener otro protagonismo".

"Y no fue Massa el que lo sacó. Casi te diría que me parece que el que termina desgastándolo por su carencia de iniciativa es Alberto. Habrá que celebrarle las baladas y a lo mejor tenga suerte. No creo que Scioli esté decidido a bajar los brazos. Él espera su momento para poder reaparecer", agregó Asís. Asimismo, señaló que "la Doctora necesita que a Sergio (Massa) le vaya bien y que pueda encarar lo que ella quisiera que encare...".

Jorge "El Turco" Asís, en el Método Rebord.

La salida de Martín Guzmán como ministro de Economía

Para Jorge Asís, la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía "fue lo peor para Alberto". En tanto, dejó en claro que "Guzmán era un gran macaneador. Un tipo que hacía convencer o entusiasmar a la Doctora que podía pagar en 20 años el arreglo con el FMI y demás". Y disparó: "Se olvidó que había algunos tipos en el mismo gobierno que no solamente hablan con tipos del Fondo sino que también instruyen a los del Fondo".

Qué dijo Jorge Asís sobre la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía

Jorge Asís también se tomó un tiempo para hablar acerca de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación. "Es un momento interesante de la Argentina. Es un momento en el que hay un intento de renacimiento del Oficialismo, que creo que lo que tiene en su favor y sobre todo el profesional Massa, que es el que lo encara", comenzó el analista.

Luego, "El Turco" advirtió un punto clave a tener en cuenta: "Creo que tiene algo en su favor que nadie nota: el hartazgo de la sociedad de estar tan mal. El hartazgo de la malaria... el deseo de que alguna forma se le pueda encontrar la vuelta a tanta desesperación, escepticismo y tanta creencia de que está todo terminado y que la Argentina es un país inviable, que hay que irse y todas las cosas...".