Esteban Bullrich desmintió su muerte con un desgarrador mensaje

El político dejó en claro que los recientes rumores eran falsos.

Esteban Bullrich se expresó en medio de los rumores que aseguraban el final de su vida y dejó en claro que aún batalla ante la enfermedad degenerativa, ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). El político acudió a su cuenta de Instagram para llevarle tranquilidad a todos los usuarios de internet que siguen sus posteos.

"A pesar de los rumores Dios no ha terminado su obra conmigo", escribió Bullrich como pie de foto en una publicación donde se lo puede ver reír junto con su esposa. Como remate a su publicación, el ex miembro de Juntos por el Cambio lanzó una frase que deja en evidencia cómo se toma la vida desde que fue diagnosticado: "La vida es hoy".

Por otro lado, además del sentimiento de alegría y esperanza que comunican su sonrisa y el mensaje escrito en el epígrafe, Esteban Bullrich luce una remera con una estampa alusiva a la manera en que él afronta esta realidad. "Me define mi actitud, no la ELA", se puede leer en la inscripción que el político lleva en su pecho.

El sentido discurso de Esteban Bullrich en su despedida del Senado

"Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser fiel a mi mismo. No mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente", comenzó Bullrich las últimas palabras que pronunció en el Senado. "Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales", continuó sobre la difícil decisión que debió tomar.

Bullrich continuó y dejó en claro que la situación lo empujó a tomar esa drástica decisión: "La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad".