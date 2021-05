Otra de las preguntas filosas en la mesa de Juana Viale...

Fiel a las preguntas "picantes" y profundas de siempre cuando algún integrante de Juntos por el Cambio va al piso, Juana Viale le consultó a María Eugenia Vidal cómo había conocido a Enrique Sacco, su actual pareja, a lo que ella contestó: "Le dije a Mirtha Legrand ´consígame un novio´. Yo siempre la trato de usted".

En el ciclo de El Trece, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires (entre 2015 y 2019) le explicó a la conductora y nieta de la diva de 94 años que "yo cada vez que me encontraba con tu abuela, ella siempre me preguntaba, en los años en los que estaba sola, si estaba de novia... Y yo le decía 'no tengo tiempo, consígame usted'. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”.

A su lado, "Quique" Sacco comentó: "Y menos en las circunstancias que yo tenía. Yo vine al programa por el fallo del juicio de Débora (Pérez Volpin, su exesposa ya fallecida), que se había conocido el día anterior". Y detalló finalmente que "estuve a punto de no venir porque había sido muy agobiante... Pero lo que es el destino... Porque yo venía de una pérdida, por más que habían pasado 18 meses".

María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones legislativas de 2021

Si bien la dirigente política de 47 años no aclaró qué hará con su futuro inmediato laboral de cara a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), reconoció que los comicios "se tienen que hacer, más allá de que se entiende que se puede llegar a cambiar la fecha por la situación sanitaria (por el coronavirus)".

Sin embargo, se encargó de alejar los rumores que indican que se separaría del bloque del PRO y armaría uno propio junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Martín Lousteau, entre otros: "La unidad no significa unanimidad ni uniformidad. Está muy bien que haya diversidad y distintas voces. Eso es bueno para el espacio", expresó. "Lo que no puede haber es distintos valores y creo que los valores son los mismos en todos, pero me parece que lo que se juega no es duro o blando", amplió

Ya puntualmente sobre su posible rol electoral, Vidal completó: "Hoy no me desvela. Ya tomé una decisión y es que en esta campaña voy a estar presente. Le voy a poner el cuerpo, como lo puse siempre, para defender las cosas en las que creo. Hoy me preocupa más este contexto de pandemia y cómo la gente está pasándola mal. La definición sobre mi candidatura es un hecho que puede posponerse".