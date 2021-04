El presidente Alberto Fernández afirmó que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se perdió "la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que tengan conectividad en su casa". Además en medio de las disputa de Cambiemos por las clases presenciales enfatizó al decir que "ellos cerraron escuelas" y sostuvieron que "los pobres no van a la universidad".

"Esa fue la tragedia que vivimos. Estamos en una provincia donde durante cuatro años cerraron escuelas y universidades que otros dijeron que no servían y hoy están llenas de estudiantes. Eso es lo que nos diferencia", sostuvo el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en Avellaneda.

El jefe de Estado recordó una lamentable frase de María Eugenia Vidal: "A diferencia de lo que otros decían que los pobres no estudiaban, nosotros creemos que cada oportunidad que le damos la aprovechan al máximo. Las universidades del Conurbano están llenas de primeras generaciones de estudiantes universitarios hijos de obreros", enfatizó.

En un emotivo discurso, el jefe de Estado se metió de lleno en el tema educativo de las clases presenciales y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Vidal. "Ellos cerraron escuelas, no las abrieron. Tenemos cuatro universidades para poner en marcha en el gran Buenos Aires: la universidad del litoral, la de Ezeiza, en la zona de Cañuelas y del Delta", indicó.

"No por nada nosotros somos peronistas y ellos son conservadores, por no llamarle de otra cosa. Porque a nosotros nos interesa el desarrollo, el bienestar y combatir la pobreza. Esto no lo hace el mercado, esto lo hace el Estado", enfatizó.

Luego apuntó contra el macrismo por no haber entregado las viviendas cuando podían hacerlo. "Estas casas estaban para entregar en 2015 y no puedo creer cómo no se terminaron cuando tanta gente la necesita. La única respuesta que encuentro es el odio. Que alguien odie tanto para que diga prefiero que las casas estén vacías a que recuerden quien las hizo", afirmó.

Alberto Fernández recordó que hace 18 años Néstor Kirchner ganaba las elecciones presidenciales al quedar en segundo lugar detrás de Carlos Menem que renunciaría a la segundo vuelta por no tener los votos suficientes. "Un dirigente de la primera sección me preguntó cuándo lo van a conocer a Kisinger. No sabían pronunciar ni el nombre. La Argentina necesitaba un tiempo distinto y nada mejor para representarlo que Néstor", manifestó.

Axel Kicillof destacó por el "Estado presente" en plena pandemia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente en el acto de Avellaneda donde felicitó al gobierno nacional por generar un Estado presente y destacó el plan de obras públicas en medio de la pandemia del coronavirus.

"Los problemas habitacionales en la provincia de Buenos Aires se solucionan con un estado presente y esto lo estamos haciendo en medio de una pandemia. En medio de una pandemia triplicamos las camas de cuidados intensivos", enfatizó.

"Hoy que celebramos el triunfo de Néstor, no puedo dejar de decir que así lo estamos honrando", dijo.

Ferraresi comparó al macrismo con una pandemia

El ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, comparó al macrismo con la pandemia y sostuvo que las viviendas que entregaron este martes pudieron haber sido terminadas en 2015.

"Nos tocó gobernar antes de esta pandemia en otra pandemia. Desde la soledad absoluta del abandono de estas viviendas que deberían haber terminado después de 2015", dijo y señaló que Avellaneda "va a ser el primero municipio en tener el 100 % de aguas y cloacas así que vamos a pasar a la historia. Este es un trabajo silencioso, pero espectacular"

Ferraresi recordó que hace 18 años Néstor Kirchner ganó la elección de 2003 que le permitio llegar a la presidencia.