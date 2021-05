Mirtha Legrand recordó a su melliza Goldie a un año de su fallecimiento

A un año del fallecimiento de su hermana melliza María Aurelia Paula Martínez Suárez (mejor conocida como Goldie), Mirtha Legrand la recordó con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Twitter. "Siempre juntas, siempre en mi corazón", compartió la diva de los almuerzos acompañando una imagen antigua en la que se puede ver su notable parecido. Mirtha ya había hablado al respecto ayer en Los Ángeles de la Mañana cuando recordó el que fue uno de los días más tristes de su vida cuando el 1 de mayo del 2020 falleció Goldie.

El último tiempo no viene siendo fácil para Mirtha Legrand. Cuando todavía no había pasado un año de la muerte de su hermano, el reconocido cineasta José Martínez Suárez, la diva debió afrontar la pérdida de su hermana melliza, "Goldie" Legrand. Tras pasar unos días en un delicado estado de salud, finalmente "Goldie" en medio de una siesta. En ese momento, la cuarentena que se había dispuesto en el país era estricta y Mirtha no pudo ir a despedir a su querida hermana al cementerio Memorial de Pilar.

"Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría” escribió el año pasado Mirtha para darle el último adiós a su hermana en un emotivo posteo que cerró de forma conmovedora, "¡cómo te voy a extrañar! Hoy no tengo consuelo". La muerte de Goldie golpeó particularmente a la diva, y así lo reconoció cuando estuvo como invitada en su propio programa, conducido por Juana Viale, en diciembre pasado: “Eso fue terrible para mí. Es terrible para mí. Ahora, me he dado cuenta de que era la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas...¡Toda la vida!”.

Ayer, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Mirtha pidió a los medios que no la llamaran en el marco del aniversario del fallecimiento de "Goldie", ya que es un día demasiado triste para ella. “No hago mas que pensar en mi adorada Goldie. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre. La estoy llorando y nunca la voy a olvidar”, agregó la diva en el programa conducido por Ángel de Brito.

Vale recordar que el último año fue algo complicado para la diva de los almuerzos, ya que además de no poder sentarse en la cabecera de su clásico ciclo debió despedir a personas muy cercanas. El 19 de julio pasado murió el esposo de su hija Marcela Tinayre, Marcos Gastaldi, mientras que al volver de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus confirmó el fallecimiento de Lía Sánchez, la peluquera que la acompañó por más de cuarenta años.