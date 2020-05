Un tenso momento se vivió al aire de América TV. Es que Rodrigo Lussich y Samuel Gelblung protagonizaron un episodio acalorado que terminó con uno de los dos fuera del estudio. El programa Polémica en el Bar terminó sin uno de sus integrantes en la mesa. ¿Qué fue lo que pasó?

En medio del programa, Lussich afirmó: “Un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul... y atender como quería". En ese instante, 'Chiche' alzó la voz y le retrucó a su colega: “Que eso lo diga la Justicia. Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mi me aplicó agujas y yo no me morí".

Si bien Lussich intentó continuar con su versión, Gelblung terminó por lanzar una frase que molestó por completo a Rodrigo: “¿Sos abogado ahora? Lo que está en juicio es el tema de abandono de persona, que es ridículo. Rodrigo no habla, por ejemplo de los médicos que atendieron a (Débora) Pérez Volpin, habla de Mühlberger".

Fue allí cuando el periodista que también forma parte de Intrusos se levantó de su silla luego de manifestar: “¿Que me venís a correr Chiche?. Hablé del caso Pérez Volpin cuando tuve que hablar, ahora Mühlberger es el caso del momento, por eso hablo”.