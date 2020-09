Tras la insólita revelación de Patricia Sosa de una millonaria oferta económica para que sea su candidata a vicepresidenta, el periodista macrista Gastón Recondo no quiso ser menos y reconoció que también estuvo tentado a dedicarse a la política.

El propio Mariano Iúdica, conductor de Polémica en el Bar, sintió la curiosidad de preguntarle a sus colegas si en alguna ocasión recibieron propuestas para ser candidatos por algún partido político. Primero le consultaron a Luciana Salazar, quien comentó una noticia de la cual se desentendió que la daba como candidata en 2021 junto a Facundo Manes.

"Así como propuesta a candidato no. Pero sí me preguntaron si me gustaría alguna vez dedicarme a eso. Pero dije que 'no'. Dedicarme a eso, a meterme en política en todo, pero no como me gustaría que seas candidato a algo", comentó el panelista. Iúdica, sorprendido, preguntó: "¿A militar?", a lo que Recondo respondió: "Más que militar, a ser alguien que está al frente de la militancia".

Patricia Sosa recibió una millonaria oferta para ser vicepresidenta

La cantante Patricia Sosa reveló que un importante político argentino le hizo una millonaria oferta económica para que sea su candidata a vicepresidenta.

La desconocida historia fue develada por Sosa en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, y sorprendió a todos. El conductor pidió que pasaran al centro “los que alguna vez perdieron una suma importante de dinero” y la cantante no lo dudó.

En principio, contó que había rechazado una cuantiosa oferta para posar desnuda en al Revista Playboy, pero luego reveló la inesperada noticia. “Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, recordó Patricia.

Si bien, Sosa se negó a dar el nombre de quien le hizo la insólita oferta, Andy y el resto de los invitados intentaron sacarle algunas pistas. Así, la cantante deslizó que la propuesta fue para las Elecciones 2015.