Parece de terciopelo y es muy fácil de cuidar: la planta con flores ideal para principiantes.

Tener plantas con flores puede ser un desafío para muchas personas, ya que mantenerlas vivas resulta difícil en muchos casos. Sin embargo, existe una especie en especial, adjudicada a las abuelas generalmente, que tiene unas flores hermosas y es muy fácil de cuidar.

La anémona japónica (Anemone hupehensis), también conocida como anémona del Japón, es una planta perenne que destaca por su floración en tonos blancos, rosados o fucsias durante el otoño. Conocida como "la planta de las abuelas", su apariencia aterciopelada y su facilidad de cultivo la convierten en una opción ideal para embellecer jardines y balcones sin necesidad de pasar mucho tiempo cuidándolas.

Precisamente, esta planta prefiere ubicaciones con media sombra y suelos sueltos, frescos y bien drenados. Aunque no requiere riegos excesivos, es importante mantener una humedad constante en el suelo, evitando el encharcamiento. Durante el invierno, se recomienda proteger sus raíces con acolchados orgánicos para resguardarlas de las heladas. Existen diversas variedades de anémona japónica, como la 'Honorine Jobert', de flores blancas, y otras de flor doble en tonos rosados. Para su reproducción, es común dividir las raíces en primavera, aprovechando que la planta tiende a expandirse naturalmente.

Gracias a su resistencia y bajo mantenimiento, la anémona japónica es perfecta para jardines en Argentina, especialmente en regiones con veranos templados. Su floración otoñal aporta color y vida cuando muchas otras plantas comienzan a decaer, una opción ideal para el otoño y el invierno.

Parece de terciopelo y es muy fácil de cuidar: la planta con flores ideal para principiantes.

Imposible que se muera: la planta que da flores hermosas y es muy fácil de cuidar

Tener plantas y flores puede ser un desafío para muchas personas, ya que requieren cuidados especiales y mucha atención. Sin embargo, hay una en particular que está hecha para principiantes, ya que no necesitan tantos cuidados y suelen ser resistentes a condiciones climáticas adversas, además de bridar flores hermosas.

Se trata de la verbena, una planta tan hermosa como fácil de cuidar: sus flores pequeñas y coloridas pueden decorar jardines y balcones, además de resultar muy sencillas de cuidar. Esta planta puede llegar a registrar una altura de un metro, y debido a la robustez de su tallo y la fuerza de sus raíces, es perenne, es decir que sobrevive a todas las estaciones.

Esta planta no requiere riego regular, ya que es muy propensa a la pudrición, motivo por el que es ideal para aquellas personas olvidadizas o que recién se estén animando a cuidar plantas. Además, no toleran muy bien la luz directa, por lo que no necesitan sitios con sol, sino con que tengan iluminación indirecta basta y sobra.

Históricamente, esta planta se popularizó por sus propiedades antiespasmódicas, motivo por el que fue utilizada para la medicina alternativa en diversas situaciones. Ahora, puede plantarse en todas partes del mundo y es una de las más populares: ideal para sumar en balcones con canteros y jardines.

Elegante y muy fácil de cuidar: la planta de interior ideal para plantar este otoño

Existe una planta de interiores muy elegante y fácil de cuidar que podés tener en tu casa sin necesidad de dedicarle una gran cantidad de tiempo a la jardinería. Con la llegada del otoño, muchas personas se preguntan si es posible tener plantas que resistan a las bajas temperaturas. Por otro lado, las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle a las plantas también suelen preocuparse por los cuidados que requieren. Afortunadamente, esta planta es ideal para sembrar en otoño y no hace falta que le estés tan encima.

Se trata de una planta de hojas verdes y unas flores blancas muy elegantes. Su nombre es Spathiphyllum, aunque también es conocida como Cunas de Moisés. Es originaria de Sudamérica, tiene hojas lanceoladas y unas flores blancas y enormes, muy resistentes al frío. Requiere muy pocos cuidados para mantenerse saludable, lo que la convierte en una opción ideal para quienes están todo el tiempo afuera de casa o no tienen tanto tiempo para dedicarle al jardín.