En el programa del último sábado en PH: Podemos Hablar, los invitados que llevó Andy Kusnetzoff a su mesa se mostraron distendidos y contaron diferentes anécdotas sobre su vida. Entre los mismos se halló Moria Casán: la diva no se guardó nada, como siempre, y fiel a su estilo se encargó de animar al grupo relatando momentos desconocidos pero desopilantes de su vida íntima y social.

De todos modos, en un momento de la noche y ya con los invitados en la mesa (tras haber pasado por el punto de encuentro), la diva se manifestó a favor de la profesionalización del fútbol femenino y también se mostró en contra de los salarios exorbitantes que se manejan en el plano masculino. Luego de escuchar a Leticia Siciliani y la lucha de las mujeres por triunfar en un ambiente históricamente machista, Moria cargó contra los sueldos de, entre otros, Lionel Messi.

"Banco al fútbol total. Lo único que pediría, por favor, si alguien me escucha, que no den más las cifras que ganan Messi, Ronaldo, Reynaldo ni nada por el estilo. Me dan ganas de vomitar. Nada más que eso, perdonen por la mesa", sentenció Moria, quien hizo reír a los presentes por el curioso apodo con el que bautizó al portugués.

Entre quienes se rieron con la aparición de Moria se encontraba Jonás Gutiérrez: el futbolista, con pasado en la élite europea y actualmente en el fútbol argentino, es uno de los integrantes del plantel profesional de Banfield. El "Galgo" se mostró a favor de la igualdad de género y no emitió comentario alguno al momento de escuchar a Casán.

El día que AFA anunció la profesionalización del fútbol femenino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) firmaron el pasado 19 de marzo de 2019 un acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino en el país, consistente en la suscripción de ocho contratos en cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, hizo oficial el histórico anuncio en el predio de Ezeiza: "Seremos una de las primeras federaciones con jugadoras profesionales", aseguró el titular de la AFA ante la prensa.

"Esta asociación tiene un solo compromiso: hacer un fútbol mejor. Vamos a seguir trabajando para desarrollar el fútbol femenino en todas las provincias y crearemos una copa federal, que se va a llamar Fútbol en Evolución. Será similar a la Copa Argentina y va a ser muy importante para el desarrollo en el Interior", subrayó Chiqui Tapia, junto a las jugadoras y dirigentes.