El programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, regresó a Telefe en su quinta temporada y con una buena marca de rating (lideró la noche del sábado con 9,3 puntos). Dentro del mismo hubo diferentes temas y momentos en los que los invitados se manifestaron de forma distendida y sin casete. Sin embargo, hubo uno de ellos que lanzó un comentario machista que molestó a Vicky Xipolitakis. El autor de esta frase desafortunada fue Alberto Cormillot.

Refiriéndose a la paternidad que protagonizará junto a su actual pareja, el doctor y nutricionista fue interpelado por Vicky Xipolitakis. Con buena intención, la "Griega" le consultó sobre la reorganización de sus horarios en base a la llegada del nuevo integrante de la casa. Cormillot destacó que se levanta de dormir a las "cuatro menos cuarto" de la mañana, razón por la que la invitada despertó su incertidumbre.

"¿Querés la respuesta política o la real? Voy a dormir", sentenció Cormillot, generando la incomodidad de Xipolitakis. Alegando que tiene demasiado trabajo y que ama lo que hace, el doctor destacó su intención de no resignar ningún aspecto de su rutina diaria para cuidar al bebé. De hecho, aseguró que su pareja dejará sus labores por tres meses debido a la licencia por maternidad y que, al trabajar, lo hace "desde su casa".

Xipolitakis no pudo evitar un nuevo comentario, por el que Cormillot la miró con una decidida molestia. "Lo felicito, va a ser papá. Pero es muchísimo trabajo, ayude a la mamá", le imploró la ex MasterChef Celebrity, dejándole en claro que el nacimiento de un bebé no requiere sólo del trabajo de la madre. El padre tampoco queda exento, y en ese camino son varias las costumbres o partes de la rutina que deben modificarse para poder brindarle la atención que el niño se merece.

Alberto Cormillot sorprendió a todos y confirmó que será papá a los 82 años

Dicen que para el amor no hay edad, cosa que en el caso del médico nutricionista Alberto Cormillot se cumple a rajatabla. El especialista de 82 años está casado con Estefanía Pasquini, de 34 años, con la que deseaba tener un hijo tal como aseguró. "Si viene, sería bienvenido...". Finalmente, el deseo se hizo realidad.

En una charla con Guillermo Andino y Soledad Fandiño en el programa Es por ahí (América TV), Cormillot confirmó la inesperada noticia: "Si viene, sería bienvenido...", le contestó Alberto a Guillermo Andino. Y agregó: "Estefanía es joven, ella está muy ilusionada porque sería su primer hijo. Fue una cosa hablada, no es una sorpresa, decidida. Si se daba, bienvenido".

En tanto, como se levanta muy temprano, dijo que ya hizo acuerdos con su pareja para la crianza. "Hice varios acuerdos, yo me levanto cuatro menos cuarto. En qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. Y después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas", expresó.