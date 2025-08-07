Mi Año en Oxford causó emoción en los espectadores de Netflix.

Mi Año en Oxford es un película romántica con tintes cómicos que tiene un plot twist que desorienta y sensibiliza mucho al espectador. Dada esa realidad, X (ex Twitter) se llenó de comentarios y memes en referencia a esta situación vivida por miles de suscriptores de Netflix.

La trama de Mi Año en Oxford, la película más vista de Netflix en el momento, se basa en una una estudiante prometedora -interpretada por Sofía Cardon- que se enamora de su profesor. Durante gran parte del filme ese parece ser el tema central de la películas: los idas y vueltas amorosos propios de estas épocas, pero detrás de las actitudes ambivalentes de él se esconde un secreto que al develarse deja al espectador pasmado.

En relación a ese momento en el que se devela la verdad de lo que ocurre con el galán de esta historia -interpretado por Corey Mylchreest-, los usuarios de Twitter llenaron la red social de posteos y memes alusivos a cuándo los afectó emocionalmente. "Nueva película para añadir a una larga lista de traumas que no ves venir", reza uno de los comentarios en Twitter alusivos a Un Año en Oxford tras su estreno en Netflix.

"¿Podemos confirmar que todas las girls vimos la película de Mi año en Oxford pensando que iba a ser una cosa y acabamos llorando a moco tendido?", "Dios mío para que vi Mi año en Oxford, arrancarme el corazón dolía menos" y "Vi Mi año en Oxford pensando que era una romcom tranqui para descontracturar y terminé llorando" fueron otros tweets sobre el final de la película.

Los memes en Twitter por Mi Año en Oxford de Netflix

Reparto de la película Mi Año en Oxford de Netflix