Una película de acción es furor en Disney+.

Disney+ ofrece un catálogo súper variado de películas y series para maratonear en la temporada de frío que se vive en Argentina. Una de las películas más vistas -ocupa el segundo lugar hoy- es El Aficionado (The Amateur), un filme de 2 horas de duración que mantiene al espectador enganchado hasta el final.

El filme estadounidense está basado en la novela de Robert Littell publicada en 1981, que tuvo su película canadiense en el mismo año. El Aficionado fue dirigida por James Hawes y protagonizada por Rami Malek, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson y Laurence Fishburne.

La trama de El Aficionado se basa en la vida de Charlie Heller (Malek), un exitoso y a la vez reservado decodificador de la CIA. La vida laboral del protagonista se reduce a una oficina en el sótano de la sede central en Langley hasta que su rutina cambia drásticamente cuando pierde a su esposa en un atentado terrorista en Londres.

En febrero de 2023 se confirmó que Hutch Parker y Dan Wilson producirían la película para 20th Century Studios, con el anuncio de James Hawes en la dirección y Rami Malek como protagonista; además de interpretar el papel principal, Malek también participó como productor del proyecto. El estreno oficial de la película se dio el 11 de abril de este año por la compañía 20th Century Studios y las críticas que recibió en una primera instancia fueron mixtas.

Elenco completo de El Aficionado