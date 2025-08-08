¿Cuál es el secreto para cocinar papas fritas crocantes con la freidora de aire?

Cómo hacer papas fritas en freidora de aire.

Las freidoras de aire comenzaron a adquirir una gran popularidad porque reducen la cantidad de aceite necesario para elaborar distintas recetas y permiten hacer otras actividades mientras se cocinan los alimentos. Uno de los desafíos que se presentan al usarlas es lograr papas fritas con un excelente grado de crocante. Aunque no todos conocen la receta exacta para lograr este punto de cocción.

No hay dudas que las papas fritas son unas de las comidas que más se consumen en diferentes partes del planeta, y dependiendo de la receta se pueden conseguir más crocante o con un sabor más pronunciado. Están quienes cortan la papa en bastones, la secan y la mandan directo a la olla con aceite caliente, mientras que otros llevan a cabo un extenso proceso de elaboración que es necesario aplicar para obtener determinados resultados.

"Papas fritas crujientes sabrosas", expresaron Fogondpalo, como figura el usuario de X (Ex Twitter). El video muestra que cada uno de los bastones deben ser remojado en agua fría durante 30 minutos con el fin de eliminar el almidón presente. Luego, se las seca de manera tal que se elimine la mayor cantidad de agua que sea posible y son colocadas dentro de un bowl con dos yemas de huevo y un poco harina. Una receta que despierta sus críticas. "Es como echar todas las sobras que hay para ver si salgo", expresó un usuario en los comentarios.

"Esas no son papas fritas", agregó un hombre. "Qué asco comer papas fritas con harina", se sumó una mujer. La mayoría de los comentarios apuntan a que no es agradable para el organismo la mezcla que se forma al entrar en contacto con una gran cantidad de aceite hirviendo. Por otro lado, varios señalaron que la mejor opción que hay es la hacer uso de la freidora de aire para cocinarlas, ya que la consideran más saludable.

¿Cómo cocinar las papas fritas en freidora de aire?

Se debe cortar la papa de manera pareja que para que obtenga una cocción uniforme. Colocarlas en un bowl con agua fría durante 30 minutos para que de esta manera se elimine el exceso de almidón. Es necesario secarlas de gran manera porque el agua residual puede afectar al proceso de cocción. Usar aceite en spray sobre las papas una vez que estén dentro de la fuente de la freidora. Es aconsejable cocinarlas durante 25 minutos, pero hacer una pausa a la mitad para removerlas.

En algunas freidoras de aire se desprenden varios modelos de cocción de acuerdo al alimento que se pretende cocinar y en este caso se aconseja hacer uso de aquel que viene configurado para las papas. Cualquier otra elección puede que demande más tiempo o no se logre el efecto deseado. En lo que respecta a la temperatura, se recomienda que el marcador quede en 220 grados.

Otro detalle que se desprende es que posible usar especias para condimentar a las papas mientras se están cocinando con el aire caliente de la freidora. Esto permitirá obtener un resultado diferente, que al freírla es bastante complicado de lograr porque el aceite puede que desprenda los restos de los aderezos que se le colocaron a los bastones.