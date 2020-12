Beto Casella hablo del futuro de Bendita TV en Canal 9

Beto Casella, conductor de Bendita TV, habló de la pandemia por coronavirus y las diferentes complicaciones laborales que generó la enfermedad para los trabajadores de la televisión. Más allá de todo, conociendo las diferentes realidades de la gente y que muchas personas no tienen trabajo o no pudieron dedicarse a lo suyo por varios meses, se declaró un afortunado. Por eso, pensando en el futuro, tiró un título que pondrá felices a sus televidentes: "Hay Bendita hasta, mínimo, 2024... Hasta que nos echen".

En la misma línea, en diálogo con La Once Diez por Radio de la Ciudad, no dudó en mostrar toda su bronca y críticas contra la Asociación Argentina de Actores y las formas en las que se manejó el sindicato durante los meses de pandemia: "Son muy rígidos, se pierden de que salgan cosas al aire que le pueden hacer bien a muchos actores". Y cuestionó: "Digo esto porque tengo muchos amigos que me dijeron 'sabés lo bien que me hubieran venido esas treinta luquitas que te dan quizás por una repetición...'. Porque con arreglos así, no ganan ni los dueños de los canales, ni los actores, ni los trabajadores, ni nadie".

Además, esta vez apuntando directamente contra el sindicato que no logra ayudar a los trabajadores en épocas tan complejas. "Me parece que Actores va a tener que hacer otro arreglo. El trabajo del sindicalista es sagrado pero Actores tiene que ver cuánta gente sale al aire en cada programa de archivo y darle un dinero por aparición a los actores que están frenados", opinó.

Beto Casella también agregó en relación a la polémica de los últimos días: "Actores tendría que haber hecho un arreglo con los canales de ver qué había de archivo y cómo podían generar trabajo para los trabajadores desde el inicio". Y sentenció: "Si vos ofrecés buena ficción argentina, la ven. Pero a los canales les termina resultando cara. Imaginate que nosotros hicimos una ficción en joda que le regalamos al canal, no se la cobrábamos, pero como Actores le cobraba un montón tuvimos que bajarla".

Escuchalo: