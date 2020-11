"Furioso operador político": Pablo Echarri fulminó a Jonatan Viale

Jonatan Viale fue noticia esta semana por un repudiable comentario editorial que realizó en su programa por Radio La Red, en que se preguntó "¿en qué momento Argentina se convirtió en esta porquería?". Sus palabras, tal y como se preveía, cayeron muy mal en sus oyentes.

"Para mí el que mejor lo resumió fue Axel Kicillof: las clases presenciales son mucho despelote, un concepto perfecto de lo que significa la educación para el gobernador. ¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes?", lanzó Viale, indignado.

La pregunta en el editorial despertó todo tipo de críticas contra el hijo de Mauro Viale, Entre ellos, del actor Pablo Echarri, quien salió al cruce del joven periodista ultramacrista a través de su cuenta de Twitter. Echarri arrobó al periodista y, en respuesta al interrogante del título, lo cruzó fuerte: "Estaría coincidiendo con tu decisión de transformarte en el furioso operador político de la oposición en el que transformaste".

Eduardo Feinmann criticó la legalización del cannabis e hizo reír a Jonatan Viale

En las últimas horas y a través del Decreto 883/2020 del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dio el visto bueno para el autocultivo controlado de cannabis medicinal. La medida generó, como era de esperarse, molestias a Eduardo Feinmann quien se expresó en Twitter y destacó que "solo para aceite, no para fumárselo". Pero en A24, durante el pase con Jonathan Viale, dejó una divertida situación que hizo reír a su colega y conductor.

"Veía en las redes sociales a mucho drogón muy contento... Deben haber creído que el presidente firmó droga libre en el país. Muchachos, no, momentito. Paren un poquito. Los drogones están chochos, piensan que van a poder plantar marihuana en sus casas y balcones", comenzó en relación al tema. Y además, el periodista agregó: "Esto es para cannabis medicinal, no para que te fumes la planta. No es para fumones y falopines, no funciona así".

Como era de esperarse, esto generó risas entre los que se encontraban en el estudio y Viale expresó: "Yo decía... Van 11 meses y decía 'no llegaban estos pases...", en algún momento íbamos a meter aborto y cannabis, pero no llegaban. Y llegó el momento". Mientras que Feinmann se defendió: "Pero, ¿por qué? Yo soy antidroga, viejo. Dentro de mis valores, dentro del planeta Feinmann, no hay drogas. A mí que no me vengan con que la marihuana no es droga o que es una plantita, que no hace nada... Mentira. Pero aparentemente tenemos un gobierno muy afecto a la droga, ¿no? Son como relajaditos".