Pablo Duggan explotó contra Jorge Lanata por "confundir" las vacunas Sinovac y Sinopharm

En los últimos días, algunos de los operadores más importantes de la oposición pusieron en duda la efectividad de la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna de origen chino que el gobierno nacional adquirió para inmunizar a parte de la población. Jorge Lanata fue uno de los periodistas opositores que "confundieron" Sinopharm con Sinovac (otra de las vacunas chinas) y Pablo Duggan lo destrozó en las redes: "Que pedazo de hijo de puta".

La impresionante suba de contagios en los últimos días, sumado a la triste muerte del periodista Mauro Viale después de vacunarse, generó preocupación en una buena parte de la población. Por este motivo, distintos especialistas se acercaron a los medios más importantes para generar tranquilidad respecto a las vacunas e insistir en la importancia de la responsabilidad personal para frenar los contagios masivos.

Uno de los datos que más preocupación generó fue que la vacuna Sinovac (de origen chino) tenía una baja efectividad en su primera dosis, cifra que luego aumentaba en la segunda. Diversos comunicadores opositores comenzaron a "confundir" Sinovac con Sinopharm, la vacuna que adquirió el gobierno argentino para su población. Entre otros, Jorge Lanata y Cristina Pérez se encuentran en este grupo.

"Lanata burro!!!!!! Otro mala leche q confunde Sinovac con Sinopharm", publicó Pablo Duggan en su cuenta de Twitter al replicar un video en el que se ve al periodista del Grupo Clarín desinformando sobre las vacunas de origen chino en el que, según el mismo Lanata, cita "cosas" que escuchó de científicos. Para cerrar su fuerte mensaje contra el operador macrista, Duggan escribió: "Que pedazo de hijo de puta!!!!".

Horas antes el propio periodista de C5N había criticado a Cristina Pérez por el mismo motivo: "Por favor alguien que le explique a Cristina Perez que hay dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm". "Parece que no lo quiere entender... o será mala leche? Que ganas de hacer terrorismo", disparó Duggan, visiblemente molesto con los periodistas que no diferencian entre ambas vacunas, aún cuando diversos especialistas han hecho las pertinentes aclaraciones.

El cruce con Yanina Latorre

Hace unos meses atrás Pablo Duggan y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce debido a que la angelita había vacunado contra el COVID a su madre en Miami. Este enfrentamiento se reeditó luego del paso del último domingo de Latorre por la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand. Ahí la mediática apuntó directamente contra el periodista y lo acusó de insultarla a ella y a su madre por el tema de la vacuna. Duggan aclaró que no la insultó sino que era "inmoral e ilegal" lo que había hecho.

"Juanita Viale le dice a Yanina Latorre que en Argentina le va a tocar vacunarse dentro de tres años. Más gorila y mentirosa no hay. Y de paso siembra el terror en los que no tienen plata para vacunarse en Miami, el 99% de la gente", disparó Duggan vía Twitter. Comentario que Yanina Latorre no dejó pasar y lo volvió a cruzar sin filtro: "Sos un pobre tipo, de verdad. Eras del PRO… ahora kirchnerista. Sos digno de lástima".