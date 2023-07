Filtran impactante video de un OVNI tras el hallazgo de restos no humanos en Estados Unidos

Un video viral de un OVNI en redes sociales despertó la curiosidad de muchas personas tras el hallazgo de restos no humanos anunciado en plena sesión del Congreso de Estados Unidos.

En las últimas horas circuló un video viral que muestra la aparición de un OVNI y despertó todo tipo de reacciones. El posteo comenzó a recorrer el universo de las redes sociales en el marco de la sorpresiva declaración de un exoficial de la inteligencia en una sesión realizada en el Congreso de Estados Unidos, donde aseguró que encontraron "restos no humanos".

El video fue publicado en Twitter por una persona oriunda de Perú que se hizo eco de lo sucedido en Estados Unidos y aseguró que no es la primera vez que ve estos fenómenos. "Es justo por esto que no suelo conversar de OVNIs y no comparto mis videos y fotos con todo el mundo. Les puedo mostrar, jurar, que yo mismo grabé estas cosas frente a mi casa", señaló.

Allí se puede observar una presencia extraña en el cielo con una luz enseguecedora, que según el peruano, se trataría efectivamente de un OVNI. "La grabé el 1 de enero de 2021. Ya sabía que aparecerían porque era una fecha especial. Lo publiqué ese mismo dia. Y antes que digan que es un cohete, lo vimos porque primero unos vecinos en su terraza gritaron al verlo sobre sus cabezas", explicó sobre esta situación.

"Y aún asi muchos deciden no creer", concluyó en el tuit escrito en horas de la madrugada del jueves 27 de julio. Cabe recordar el anuncio inesperado que realizó David Grusch, exoficial de la inteligencia de Estados Unidos, quien aseguró que tienen pruebas contundentes respecto a los Objetos Voladores No Identificados. "Conozco las ubicaciones exactas de donde está esa tecnología. Esas ubicaciones fueron proporcionadas al inspector general y algunas de ellas, a los comités de inteligencia", dijo.

Estuvo oculta 30 años: la impactante foto de un OVNI que sorprendió a todos

La imagen de un OVNI causó revuelo por todos lados por un detalle muy particular. Es que estuvo oculta por más de 30 años, ahora salió a la luz y su aparición generó un sinfín de reacciones no solo en las redes sociales, sino puertas adentro de las distintas entidades gubernamentales del Reino Unido.

Es común ver en las redes que se filtren distintas fotos y videos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), con mayor o menor veracidad, pero con la viralización incontrolable. Esto fue lo que sucedió hace pocos días y no en Estados Unidos, donde suelen ocurrir este tipo de situaciones, sino en el Reino Unido.

Todo se remonta al 4 de agosto de 1990, donde ya se comenzaba a probar la vida extraterrestre, bajo el nombre de "El Caso Calvine", tal como le puso el Ministerio de Defensa de Reino Unido. "Última hora: ha sido revelada la fotografía original de la cual tiene conocimiento el Ministerio de Defensa de Reino Unido, y con ello se confirma su veracidad, pudiendo ser la mejor imagen hasta el momento de un OVNI 100% real", indicó un periodista investigador en su cuenta de Twitter.

La imagen se ve muy nítida y una de las características reveladas fue que el OVNI tenía 30 metros de largo. El caso estuvo oculto durante más de 30 años porque el gobierno británico consideró que "no suponía ninguna amenaza".