Qué ver en Netflix: recomendaciones del 15 al 21 de abril

Netflix nos trae muchas novedades durante esta semana. La lista de las mejores series y películas del momento para ver.

Durante esta semana, Netflix se prepara para estrenar varias películas y series en su plataforma. Desde nuevas temporadas de tus porducciones favoritas hasta material original de la mencionada plataforma de streaming, esta selección de estrenos promete ofrecer una gran variedad de opciones para satisfacer todos los gustos. ¡En este artículo te contamos todas las novedades!

Series

Pálpito: Temporada 2

Después de fingir su muerte y escapar del país, Camila regresa a un caos aún mayor del que dejó atrás, en la nueva temporada de Pálpito que se estrena el 19 de abril.

La Diplomática

En medio de una crisis internacional, una diplomática se enfrenta a su nuevo cargo de alto perfil y a su complicado matrimonio con un político reconocido. Esta nueva serie se estrenará el 20 de abril.

Keeping up with The Kardashians

En la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians, la familia se une tras un evento aterrador en París que involucra a Kim, mientras Kourtney y Scott intentan mejorar su relación. La nueva temporada de una de las familias mas polémicas de la farándula mundial se estrenó el 15 de abril.

The Real Housewives of Beverly Hills

Con nuevas caras, viejas rivalidades y la llegada de Teddi Mellencamp, el grupo experimenta un nuevo nivel de glamour, chismes y drama en la temporada más reciente de The Real Housewives of Beverly Hills. La nueva temporada fue estrenada también el 15 de abril en Netflix.

Películas

Power Rangers: ayer, hoy y siempre

Los Power Rangers regresan con parte de su cast original

Después de 30 años, los Power Rangers regresan en la película Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, para detener a Rita Repulsa una vez más. ¿Serán capaces de mantenerse como los héroes que se necesitan? Con parte del reparto original, la película se estrenará el 19 de abril.

Dieciocho otra vez

En Dieciocho otra vez, Amelia desea volver a tener 18 años, pero pronto se arrepiente cuando se ve obligada a revivir ese día una y otra vez. La película estará disponible en Netflix a partir del 21 de abril.

Guía de viaje hacia el amor

En Guía de viaje hacia el amor, una ejecutiva en un viaje de trabajo a Vietnam conoce a un guía de espíritu libre que la ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras. ¿Será este viaje el comienzo de algo más que una simple amistad? La película se estrenará en Netflix el 21 de abril.

Documentales

¿Cómo hacerse ricos?

¿El dinero rige nuestras vidas? Ramit Sethi, el reconocido financista, opina que no tiene por qué ser así. En el documental Cómo hacerse ricos, Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo. La fecha de estreno del documental es el 18 de abril.

La tercera cita mas larga

Khani y Matt se conocieron en una aplicación de citas y se aventuraron a un viaje juntos a Costa Rica sin imaginar que llegaría una pandemia global. En La tercera cita más larga, el documental sigue a esta pareja en su viaje y en su relación, en un mundo en constante cambio. ¿Podrán mantener viva su relación a pesar de las circunstancias? El documental se estrenará en Netflix el 18 de abril de 2023.

Para niños

Oggy Oggy, temporada 2

En la segunda temporada de Oggy Oggy, el simpático gato y sus adorables amigos continúan con sus aventuras, ya sea en pistas de esquí o en las profundidades del mar. Esta serie animada es perfecta para grandes y pequeños que buscan entretenimiento y diversión. La nueva temporada se estrenará en Netflix el 17 de abril.

Barbie: It takes two

Brooklyn y Malibú están de vuelta y más decididas que nunca a hacer realidad sus sueños de convertirse en estrellas pop en la Gran Manzana. En Barbie: It Takes Two, esta amigable pareja deberá trabajar en equipo para lograr sus metas. ¿Podrán superar los obstáculos y triunfar en el competitivo mundo de la música pop? Descubrilo en Netflix a partir del 21 de abril.