Los nuevos planes de Netflix con publicidad: cuándo llegan a la Argentina

En Netflix lanzaron el nuevo plan con publicidad para poder ver películas y series con un precio mucho más barato. Cuándo llega a la Argentina, cuánto cuesta y todo lo que hay que saber sobre el servicio.

Netflix lanzó un plan con publicidad en noviembre de 2022. Y en las últimas horas, las autoridades de la empresa para ver películas y series expresaron cómo les resultó este nuevo servicio en distintos países del mundo. Pero, ¿cuándo llega a la Argentina y cuánto cuesta?

Luego del lanzamiento de la nueva función, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2022, las autoridades de Netflix hicieron un análisis de los resultados obtenidos y confirmaron que fueron positivos. "Lanzamos exitosamente nuestro nuevo plan económico con anuncios en noviembre y estamos satisfechos con los primeros resultados, con mucho por hacer todavía", anunciaron.

Si bien el servicio ya fue lanzado en 12 países, en la Argentina todavía no llegó. Por el momento, y según indicaron desde la mencionada plataforma de streaming, aún no es uno de los territorios apuntados para ofrecerlo, aunque no descartan que esto suceda en el futuro, teniendo en cuenta que el lanzamiento es muy reciente. "Si bien todavía es temprano para los anuncios y tenemos mucho que hacer, estamos satisfechos con nuestro progreso hasta la fecha en todas las dimensiones: experiencia de los miembros, valor para los anunciantes y contribución incremental a nuestro negocio", sostuvieron.

Netflix se podrá ver con publicidad y a un costo más barato.

En qué países está disponible Netflix con publicidad

Por el momento, la nueva opción de Netflix para ver películas y series con publicidad está disponible en 12 países: entre ellos resaltan Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido , entre otros.

Cuánto sale Netflix con publicidad

El costo de Netflix con publicidad es de 7 dólares y está denominado "Básico con publicidad". Es decir que cuesta 3 dólares menos que el precio más bajo de Netflix sin anuncios.

Cuánto tiempo de publicidad verán los suscriptores

Los suscriptores del plan verán aproximadamente entre cuatro y cinco minutos de publicidad por hora, dijo Netflix. Un "número limitado" de películas y programas de televisión no estarán disponibles en el plan con publicidad debido a las restricciones de las licencias, "en las que estamos trabajando", añadió.

Los nuevos precios de Netflix sin publicidad para enero de 2023: cuánto cuesta cada plan

Precio en pesos argentinos

Básico : $ 699 al mes.

: $ 699 al mes. Estándar : $ 1.299 al mes.

: $ 1.299 al mes. Premium: $ 1.899 al mes.

De acuerdo a las autoridades de Netflix, "estos precios se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para todos los miembros actuales". En tanto, en su sitio oficial agregaron que "los miembros actuales recibirán una notificación por email 30 días antes de que el precio de su plan cambie, a menos que cambien de plan".