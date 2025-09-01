Dos Tumbas es la miniserie furor en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie española de que atrajo la atención de cientos de miles de usuarios por su trama atrapante. Se trata Dos tumbas, la ficción cuya historia se basa en la desaparición de dos adolescentes y su abuela que arriesga todo por llegar a la verdad de esa situación.

Dos tumbas está protagonizada por los actores Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian y llegó a Netflix el pasado 29 de agosto. En abril de 2024, Netflix anunció el desarrollo de esta serie, escrita por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, integrantes del colectivo literario Carmen Mola y autores de otros éxitos editoriales en España.

El rodaje se llevó a cabo mayormente en Madrid, aunque Dos Tumbas también fue grabada en la provincia de Málaga, con especial presencia en la comarca de La Axarquía. Allí, localidades como Torrox, Nerja y Frigiliana aportaron sus paisajes para dar realismo y diversidad visual a la producción.

Sinopsis de Dos Tumbas

"Narra cómo dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley", reza la sinopsis oficial de Dos Tumbas. Y sigue: "Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza".

Elenco completo de Dos Tumbas

Kiti Mánver como Isabel Luque

Álvaro Morte como Rafael Salazar

Hovik Keuchkerian como Antonio

Nadia Vilaplana como Verónica Marín Joan Solé[a]​ como Miguel Zaera

Carlos Scholz​ como Beltrán Gómez de los Ríos

Salva Reina como Carlos Jaén

Miguel Guardiola​ como Ceferino

Marisol Membrillo como Rosario

Zoe Arnaod​ como Marta Salazar

Iván Prados como Jonás Herrera

Nico Montoya

Nonna Cardoner como Lupe

Magdalena Tejado como Jamila Abdallah

