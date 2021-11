Terrible acusación de una bailarina contra Ricky Maravilla: "Me cansé"

Tras conocerse la realidad de una de sus ex parejas, Ricky Maravilla vive el peor de los calvarios y se espera su respuesta al respecto.

Luego del intenso drama que vivió a principios de la pandemia, cuando quedó varada en una ciudad salteña y tuvo que ser rescatada con un helicóptero y proveída de servicios ya que no tenía sitio donde hospedarse, Taky Natalí, la expareja de Ricky Maravilla, vive un excelente presente. Sin embargo, pese al gran momento profesional que se le presentó, su regreso público vino cargado de críticas y acusaciones hacia el famoso cantante tropical.

Harta de ser relacionada con el intérprete de Qué tendrá el Petiso, Taky aseguró que hace mucho tiempo se encuentra alejada de él y que no desea tener ningún vínculo nuevamente ya que ella "ya no es un producto de Ricky Maravilla". "Me cansé de que todos digan que me sigue produciendo Ricky. Lo respeto, estuvimos juntos, pero hoy ya no somos nada", expresó con indignación la cantante tropical en una reciente entrevista.

En este mismo marco, Taky Natalí aprovechó para hacer una fuerte acusación sobre el famoso cantante y se mostró sumamente tajante contra él. "Es muy rápido y celoso para los trabajos, pero es hora que todos sepan que ya no soy nada de él", lanzó, de esta manera dejó en claro que ya había empezado su camino sola desde hace un buen tiempo.

Así mismo, la cantante también expresó que había quedado muy dolida con Ricky Maravilla, ya que, en el momento en que ella se quedó varada durante la pandemia, no recibió ningún gesto por parte del famoso cantautor. "La pase mal en Salta. Yo esperaba un gesto de Ricky en esa posición y no la tuve, la verdad me defraudó con eso. Tuve que salir a pedir ayuda a amigos en la provincia, también en Buenos Aires, y sentí que no iba a salir más de ahí. Terminé viviendo casi dos meses en una casa en medio de una cosecha de soja, hasta que un día vimos un helicóptero en la zona que bajaba en el campo y eran un equipo de la gobernación que me estaba buscando para rescatarme. Fue muy de película", contó Taky sobre su estadía en la provincia de donde es oriundo Maravilla.

Qué es del presente de Taky Natalí

Pese al gran calvario que vivió la artista durante la primera etapa de la cuarentena, hoy puede decir que vive un presente lleno de alegrías para su carrera musical. Conocida por haber grabado una versión de Hotel California, el mayor hit de la banda The Eagles, Taky Natalí logró que su fama llegara a un nivel internacional.

"Me llamaron de Estados Unidos y me sorprendió. Me dijeron que les gustó mi versión de 'Hotel California', y quieren que la grabé en California. Vinieron a conocerme y me dijeron que soy la Marilyn Monroe oriental, que tengo ciertas cosas que hizo que la recuerden a ella. Para mi es un honor, solo me falta el vestido blanco y me hago la foto con el vestido volando", informó la cantante en la misma entrevista.