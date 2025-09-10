Sorpresa en el rock por la reacción de un histórico cantante en pleno show: "No sé qué está pasando".

Durante su concierto en Lima el martes 9 de septiembre de 2025, Fito Páez expresó su frustración ante una audiencia que, según él, mostraba poca energía: “Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”, reclamó desde el escenario cuando interpretaba su emblemático álbum El amor después del amor.

En un intento por reactivar al público, volvió a interrumpir varias veces la función: “Prendé a la gente, por favor”, pidió con impaciencia. Y continuó: “No sé qué está pasando, hay una mierda cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos; esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

Por qué Fito Páez se enojó con el público peruano

Aunque momentos tensos y sinceros marcaron la noche, Fito también mostró un gesto conciliador: se disculpó al público diciendo “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez”

Y luego cerró con un mensaje positivo: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo” . En redes sociales, sus palabras generaron debate. Algunos fans atribuyeron la frialdad del ambiente a la organización: muchos estaban sentados en sillas, lo que impidió esa conexión emocional típica en los conciertos de rock.

Aun así, muchos seguidores respondieron con cariño: luego del show, Fito posteó en Instagram: “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”, un mensaje que fue bien recibido por la comunidad limeña.