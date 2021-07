Paulo Londra habló de su conflicto legal: "Yo les avisaré cuando va a salir mi música"

Paulo Londra salió a desmentir que el conflicto legal que lo tiene sin sacar música nueva desde el 2019 estuviera cerca de definirse, como se rumoreó durante este martes.

En las últimas horas el nombre de Paulo Londra se convirtió en tendencia luego de que circulara que pronto podría llegar una definición al conflicto legal que atraviesa y por el que no lanza música nueva desde hace casi dos años. Con un posteo en Instagram que luego borró, el cantante cordobés desmintió que haya novedades del juicio, y que se encuentra en manos de sus abogados. "Yo les avisaré cuando va a salir mi música", explicó Londra, que marcó un nuevo hito este martes al alcanzar los 9 millones de seguidores en Instagram.

En el 2017, Paulo Londra firmó un contrato con Ovy On The Drums y Kristo entregándole los derechos de autor de toda obra que incluyera su voz hasta diciembre del 2020. Después, el cantante firmó con Warner y el contrato se estiró hasta el 2025, por lo que todo lo que genere hasta ese año se dividirá entre Big Ligas y el sello multinacional. Según el mismo Londra, él firmó sin leer porque confió en los productores por lo que desde fines del 2019 no lanza nueva música. El juicio que lo enfrenta con Big Ligas se lleva adelante en tribunales estadounidenses.

Este martes su nombre comenzó a volverse tendencia con un rumor que indicaba que el conflicto legal estaría llegando a su fin y que habría una definición muy pronto. El mismo Londra publicó un posteo que luego borró en su cuenta de Instagram para desmentir la información que circulaba y reveló que el juicio "está en manos de los abogados y no hay ningún resultado". "Yo les avisaré cuando salga mi música", sumó el cantante al tiempo que pidió a sus millones de fanáticos "ser pacientes y no creer en los rumores".

Este mismo martes también, Paulo Londra alcanzó una cifra impresionante en cuanto a seguidores de Instagram se refiere. El artista cordobés ya suma más de 9 millones de seguidores, a los que les agradeció en sus historias. "Gracias posta, ya somos 9 millones que están a pesar de que no pueda hacer lo que amo y prometo no fallar".

En los últimos días el artista también fue noticia después de que María Becerra lo superara y se convirtiera en la artista argentina más escuchada de la historia en Spotify. Con 20,8 millones de oyentes en la plataforma musical, la cantante oriunda de Quilmes superó los 20,7 millones que alcanzó el cordobés en el pico de su popularidad.