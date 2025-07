My Chemical Romance volvió a ser viral en Argentina.

My Chemical Romance, la icónica banda de rock alternativo y emo formada en Nueva Jersey, sigue demostrando el poder de su conexión con el público: tras el anuncio de su esperado regreso a Buenos Aires, el 1° de febrero de 2026 en el Estadio Huracán, junto a The Hives como invitados especiales, los fanáticos argentinos respondieron con una imponente muestra de cariño y fidelidad.

La sorpresa comenzó en plataformas digitales: en el ranking Viral Songs Argentina de Spotify, My Chemical Romance destaca con la mayor cantidad de canciones, evidenciando que su música vuelve a vibrar fuerte en el país. En particular, su power ballad “I Don’t Love You” se posiciona en el puesto #46, dentro del top viral local . Esto confirma que la banda no solo genera repercusión con sus próximos shows, sino que su legado sigue latente y generando streaming masivo.

Este notable desempeño en Spotify no es casual: la gira actual, denominada Long Live: The Black Parade Tour, vendió en cuestión de horas casi todas las entradas para estadios en Estados Unidos, con apoyo de bandas como Evanescence y Pixies, y agotó localidades en cada fecha.

Ahora esa energía se trasladará a Latinoamérica, donde Buenos Aires será epicentro el domingo 1 de febrero de 2026, con apertura del show prevista a las 21hs y puertas desde las 16hs. El anuncio fue recibido con una fuerte respuesta de los fans locales, reflejada en el interés por la preventa BBVA y la venta general de entradas, vendidas a través de Livepass, con precios que van desde 109.250 hasta 218.500 pesos.

La expectación se palpa también en conversaciones en redes: la agrupación fan MCRmy Argentina compartió que el estadio se llenará de generaciones unidas por himnos como “Welcome to the Black Parade” y “Helena”.

Presente musical y revalorización del catálogo de My Chemical Romance

La presencia de “I Don’t Love You” en el top viral local es significativa: es un tema originalmente lanzado en 2007, single de The Black Parade, que mezcla potencia y melancolía, y hoy resuena con fuerza en un contexto donde los fans argentinos vuelven a vivir su música con emoción renovada .

El anuncio del show en Huracán no solo generó entusiasmo por volver a ver en vivo a una banda legendaria, sino que desató una ola de apoyo digital: múltiples canciones en los rankings virales, hits reclamados en redes, y una gira que revalida su relevancia.

Su gira norteamericana del 2025, centrada en The Black Parade, no solo colmó estadios, sino que revitalizó temas clásicos, lo que se refleja también en sus streams actuales. Con más de 17.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, My Chemical Romance sigue siendo una fuerza potente del rock moderno.