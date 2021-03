Murió el guitarristas de Callejeros Maximiliano Djerfy

El músico Maximiliano Djerfy, exguitarrista de Callejeros y actual integrante de Esas Cosas (donde también era cantante) y Nuestra Raza, agrupación que compartía con dos músicos de la banda comandada por Pato Fontanet -Rodrigo Delgado y Juan Carlos Carbone- falleció durante la noche del viernes. Tenía 46 años y sufrió un infarto, algo que fue confirmado a través del Instagram personal del rockero.

Recordemos que luego de la tragedia en el incendio del galpón en Cromañón, el 30 de diciembre del 2004, donde perdió a cinco familiares, pasó más de dos años preso en la cárcel de Ezeiza y más tarde, en el penal de Marcos Paz. Fue en el 2016, tras pelear por su libertad, cuando consiguió la prisión domiciliaria a sus 40 años.

A través de sus redes sociales, informaron: “Con profundo dolor confirmamos la triste pérdida de Maximiliano Djerfy, la noche del viernes 12 de marzo”. Además, remarcaron que el velatorio será realizado en Sepelios Yrigoyen (H. Yrigoyen 1770, Avellaneda) esta noche entres las 22 y las 24 hs. De todas formas, por la pandemia, dejaron en claro que no se permitirá el ingreso a la sala velatoria.

En el comunicado, la familia aclara: "Les pedimos a quiénes se acerquen, lo hagan cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención ya establecidos". Y cierran: "En tus brazos descanso eternamente, en mí mente no descansa la pasión". Mientras que desde la cuenta de Nuestra Raza expresaron: "Que vacías quedaron las veredas que se hicieron para que camines vos. Cuántas risas recordaron y se hicieron carcajada en tu voz. Cuántos soles ya no van a salir más. Ya no hay más alegría sin tristezas".

