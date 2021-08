La música se despide de Miguel Bosé: el inesperado adiós del artista

Inesperada noticia sobre el famoso cantante internacional. Miguel Bosé y la peor noticia para sus fanáticos alrededor del mundo.

La noticia fue tan sorprendente como inesperada por los fanáticos de este famoso cantante internacional. La música se despidió de Miguel Bosé, tras el anuncio mediante de sus cuentas de redes sociales oficiales que trae consigo el fin de una etapa.

Miguel Bosé tomó la determinación de alejarse de los escenarios para cantar y regresar recién en el mes de octubre con un libro autobiográfico, de acuerdo a lo expresado en Instagram. Por el momento, la idea del nacionalizado español no es volver a entonar estrofas de sus conocidas canciones, considerando necesario aparecer nuevamente en escena sólo para la presentación de su biografía. Su regreso a los escenarios es una incógnita.

"Queridos amigos, hasta aquí este tramo de viaje. Voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz. Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía. Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. Gracias por todo a todos, ¡y hasta la vista!", fueron las palabras que eligió Miguel Bosé para ponerle fin (de manera temporal) a una carrera en la cual logró imponer muchísimos éxitos que se escucharon en el planeta entero.

Miguel Bosé, un negacionista del coronavirus

En diálogo con La Sexta, en el pasado mes de abril, el artista Miguel Bosé negó el virus de la pandemia pese a que su mamá falleció oficialmente por esta circunstancia: “Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenia COVID, no se murió de COVID y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”.

“A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, ahora está en un lugar fantástico y fuera de esta mierda que nos está lloviendo encima con toda esta sarta de cretinos, de asesinos y criminales. Si ella estuviera vivía le estaría dándole la cara a esta farsa”, sentenció Miguel Bosé, quien también fue noticia por solicitarle a un entrevistador que se quite el barbijo para realizarle preguntas.