La grave denuncia de La Joaqui que sorprende a la música: "Me lo han quitado"

La Joaqui lanzó una fuerte denuncia mediante sus redes sociales. El desesperado posteo que publicó en horas de la medianoche.

La Joaqui se encuentra en un momento complicado en lo personal que se trasladó a lo artístico. En los últimos días anunció que se aleja de los escenarios temporalmente para abocarse a su salud mental. En este contexto, la artista de 28 años reapareció en sus redes sociales e hizo una grave denuncia en un posteo realizado a altas horas de la medianoche.

Con el objetivo de priorizar su salud mental, La Joaqui fue sincera con sus fanáticos y expresó que no se sentía bien para continuar con sus actividades artísticas. "Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar", dijo. Pero todo no terminó ahí: alrededor de las 0.30 horas del jueves 15 de junio volvió a comunicarse con sus seguidores con una revelación que dejó atónitos a todos.

La revelación de La Joaqui que sorprendió a todos

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", lanzó La Joaqui de manera sorpresiva mediante una historia de Instagram. Por el momento, no hubo ninguna actividad sospechosa en su canal. De hecho, figura el último lanzamiento del tema con Callejero Fino.

Cabe recordar que en las redes sociales, algunos periodistas dedicados al espectáculo habían deslizado que tuvo problemas con su productora con estafas de por medio. Sin embargo, ni ella ni nadie de su entorno salió a desmentirlo, por lo que todo lo vinculado a su futuro laboral se maneja con cierto hermetismo.

Qué es el estrés postraumático, el problema que padece La Joaqui

"Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a razones relacionadas con estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar de mi salud y bienestar. Lamentablemente, esto significa que no podré llevar a cabo más presentaciones hasta nuevo aviso", escribió en letras blancas sobre un fondo negro. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Además de esta declaración, La Joaqui, cuyo nombre real es Joaquinha Lerena De La Riva, también optó por eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, incluyendo su foto de perfil, lo cual generó aún más preocupación entre sus seguidores.

En una entrevista concedida al diario La Nación el año pasado, la talentosa cantante argentina abrió su corazón al revelar que ha estado lidiando con un trastorno de ansiedad desde los 13 años. Sin embargo, en lugar de recurrir a medicamentos tradicionales, optó por utilizar cannabis medicinal como tratamiento, ya que había experimentado el consumo de calmantes durante gran parte de su adolescencia.

El trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental que surge como resultado de una experiencia aterradora, ya sea personal o presenciada. Los síntomas abarcan reviviscencias, pesadillas y una angustia profunda, además de pensamientos incontrolables relacionados con la situación. Muchas personas que atraviesan situaciones traumáticas pueden experimentar dificultades temporales para adaptarse y hacerles frente, pero con el tiempo y cuidado personal, generalmente se recuperan. Sin embargo, si los síntomas empeoran, persisten durante meses o incluso años, e interfieren con las actividades diarias, es posible que estemos frente a un caso de trastorno de estrés postraumático.