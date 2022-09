Famoso cumbiero decidió quitarse la vida y se arrepintió: "Mi idea era tirarme"

Tomó la decisión de tirarse al vacío desde una terraza y se arrepintió segundos antes. Pasó por una profunda depresión luego de sufrir muertes cercanas en su entorno.

Un histórico cantante de cumbia argentina decidió quitarse la vida tras sufrir varias muertes de seres queridos y entrar en depresión. La información fue confirmada por el propio artista, quien dio marcha atrás en su decisión y pudo contar lo vivido tras muchos años de silencio.

Luego de triunfar en la movida tropical en los últimos años de la década de 1990, Roberto Edgar reconoció no haber pasado buenos momentos. El cantante de Volcán sufrió la muerte de su madre, su representante y otras personas en un accidente automovilístico y se sumergió en una profunda depresión: "Año 96, 97 y 98 en junio, y el 19 de junio de 1999, lastimosamente como todo, uno pasa por unos momentos y otros no tanto. Tuve ese amargo momento en el que perdí a mi productor, Fontana, a mi madre y tres personas más en un accidente camino a Mar del Plata a la altura de Coronel Vidal. Se duerme Fontana manejando y da siete vueltas el coche. Ahí pierden la vida y mi vida cambió".

"Entré en depresión durante cinco años, no quería cantar, no quería vivir. Quise quitarme la vida, cuando tomé el picaporte para girar y abrir la puerta de mi departamento en Cabildo y Juramento, subir a la terraza y tirarme. Mi idea era tirarme de la terraza a Cabildo. Ahí dije 'Dios, ayudame'. Me arrodillé en mi living y empecé a rezar, miré a mi alrededor y tenía a mi hermanita de 7 años y un hermanito de 3", recordó Roberto Edgar.

"Se muere también el marido de mi madre, mi padrastro, entonces fue complicado. Dije 'no puedo ser tan cobarde'. Siempre digo que en vida traté de darle lo mejor a mi familia y le pude cumplir el sueño a mi mamá de tener una casa digna, y no solamente lo material sino también de estar siempre", agregó el líder de Volcán, que llegó al estrellato de la cumbia con temas como Esa malvada.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Rosita de Pasión de Sábado se suma a Juntos por el Cambio

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, anunció que Gabriel González -el creador del personaje Rosita, de Pasión de Sábado- formará parte de Encuentro Republicano Federal, el ala pseudoperonista de Juntos por el Cambio. El funcionario dijo que la va a postular como candidato en Quilmes, luego de que Mauricio Macri cuestionara la figura del ex intendente Martiniano Molina. González también estuvo en la mira de todos los medios por su vínculo no aclarado con Leonardo Cositorto, de Generación Zoe, ya que era uno de sus más acérrimos promotores en los medios pero, descubierta la estafa, aseguró que él era una de las víctimas del empresario.

"Hoy me reuní con @gabygonzalezok, que es una importante figura del espectáculo y del deporte. Vamos a promoverlo desde Encuentro Republicano Federal para que se consolide como una figura de relevancia en Quilmes. ¡Bienvenido Gabriel!", escribió Pichetto en su cuenta personal de Twitter al hacer el anuncio.