Encontraron muerto a un famoso reggaetonero y todavía investigan las causas del crimen

El referente del género urbano fue hallado en su auto luego de ser baleado en un estacionamiento.

El reggaetonero Pacho "el Antifeka" fue hallado muerto este jueves 1 de junio encima de su auto. El músico fue asesinado a balazos y todavía se investigan las causas del crimen que desembocaron en su fallecimiento.

El artista puertorriqueño de 42 años era un referente de la música de su género, tanto así que llegó a colaborar con Daddy Yankee y Bad Bunny. El crimen tuvo lugar en el estacionamiento del centro comercial Plaza Tropical, ubicado en el municipio de Bayamón, en el área metropolitana de San Juan.

El cuerpo de "el Antifeka" fue hallado ya sin vida dentro de su vehículo Infiniti modelo EX35. Y según el informe del área de homicidios de Bayamón, departamento que está a cargo de la investigación, el cuerpo presentaba varias heridas de bala en gran parte del tren superior. Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen.

Pacho "El Antifeka" ya tenía antecedentes penales registrados por violación a la Ley de Armas. Incluso, dos meses antes de su asesinato, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó su apartamento como parte de la investigación.

El sentido mensaje de Daddy Yankee para despedir a Pacho "El Antifeka"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde recopiló algunas fotos junto a su colega, Daddy Yankee se despidió de "El Antifeka" con un desgarrador mensaje. "No soy quién para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad", empezó el posteo.

Luego sumó: "Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual".

Por último sentenció con gran dolor: "Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa En Paz".