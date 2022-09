Cosquín Rock: el festival ya confirmó su fecha para el verano 2023

El evento multitudinario que reúne a varias estrellas de la música ya dio a conocer su fecha para este verano. Además revelaron cuál será el logo que los caracterice en esta edición.

El famoso festival de música conocido como Cosquín Rock ya confirmó la fecha en la que se realizará para este 2022. Tal como sucede todos los años, el evento tendrá lugar durante el verano y en la provincia de Córdoba, precisamente en el Valle de Punilla.

En esta ocasión, el festival, que celebra su edición número 22, se realizará en el Aeródormo de Santa María de Punilla. Además, tal como se acostumbra en su tradición, el Cosquín Rock tendrá lugar a fines del mes de febrero para despedir el verano a plena música.

"Nos vemos en los tus vacaciones y en los amigos. Nos vemos en la música, las historias y los encuentros. Nos vemos en el nuevo escenario y en los de siempre. Nos vemos en cuidar al que tenés al lado. Nos vemos en el respeto y la diversidad. Nos vemos en el rock, en el pop, en el rap o la electrónica. Nos vemos en la convivencia, la inclusión y la naturaleza. Nos vemos en el festival que podes ir con tus viejos o tus hijos", se puede leer en el comunicado oficial del festival. En este mismo anuncio, se dio a conocer que el festival se realizará el sábado 18 y domingo 19 de febrero.

Aunque si bien todavía no se confirmaron las bandas y artistas que formarán parte de esta edición, si se conoció que la intención es tener un poco más de variedad musical. Por este motivo, el comunicado anunció que habrá tanto rock como pop, electrónica y rap.

Dejan de existir las categorías de voz "femenina" y "masculina" en el Festival Cosquín

El histórico festival de Cosquín anunció mediante una resolución que las categorías de “voz femenina” y “voz masculina” dejarán de existir. A partir de ahora, habrá un único rubro sin distinción de género: “voz solista”.

La decisión de la Comisión Municipal de Folklore se da a partir de la denuncia que la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt presentó ante el INADI. En la misma se relata un episodio de discriminación durante el concurso Pre Cosquín: fue negada a clasificar al “Rubro Solista Vocal Femenino” a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje posible. Según se relata en la denuncia, la organización alegó que no podía competir en dicha categoría ya que en su DNI figuraba el sexo masculino. Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino.

“El INADI recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando son las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones”, indicó Ferni en su relato. Además de darle curso a la denuncia, el INADI se comunicó con el municipio - ya que el Festival se realiza de manera mixta público privada - para intermediar y coordinar no solo una posible solución, sino para avanzar en una mayor igualdad en las categorías del Festival.

“A las horas, cinco como máximo, el intendente Gabriel Muzzo llamó y anunció la modificación en el estatuto de Cosquín y la creación de un único Rubro de Solista Vocal”, siguió diciendo la artista que, gracias a la misma resolución, ahora sí podrá participar del Festival.

A partir de la intervención del INADI, se pudieron modificar las bases del reglamento Pre Cosquín, sin distinción de género. “Pusimos todo el esfuerzo para que el festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina”, manifestó Victoria Donda, titular del INADI, quien estuvo a cargo del diálogo con las autoridades tras una denuncia por discriminación en el Pre Cosquín de Buenos Aires.