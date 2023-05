Bruno Mars en Argentina 2023: cuándo viene y qué se sabe de la gira del cantante

El artista anunció su gira sudamericana y crece la expectativa por su posible visita al país. ¿Qué se sabe de la fecha y las entradas?

El emblemático cantante estadounidense Bruno Mars es uno de los artistas de mayor éxito y fama en la industria de la música mundial. Desde hace varios años, el público argentino espera con ansias el regreso de este artista a suelo local para ver de cerca su talento y carisma sobre el escenario.

Recientemente, los fanáticos del cantante se hicieron tendencia en las redes sociales, luego de que se conociera la noticia de que su gira sudamericana también incluirá una fecha en Chile el próximo 6 de septiembre de 2023. Esto ha generado expectativas positivas en Argentina, ya que los seguidores del artista esperan que agregue una fecha en el país muy pronto.

La expectativa por el regreso de Bruno Mars a Argentina sigue en aumento, y los fanáticos esperan con ansias la confirmación de una fecha en el país. Mientras tanto, sus admiradores pueden disfrutar de su música y carisma a través de su extenso catálogo de canciones que reúne los mejores éxitos de su carrera musical.

La carrera de Bruno Mars

La gira sudamericana incluirá la visita a Chile y Brasil, por lo que los fanáticos esperan la confirmación en Argentina.

Bruno Mars es un artista polifacético y talentoso, con una impresionante ascendencia internacional que lo hace único. Su estilo y carisma son inconfundibles, así como su capacidad para tocar diversos instrumentos musicales como guitarra, batería, piano y ukelele.

Además, Bruno Mars ha tenido la oportunidad de formar parte de algunos de los espectáculos más importantes y populares del mundo de la música, entre los que destaca el show de medio tiempo del Super Bowl en 2016, donde compartió escenario con artistas como Coldplay y Beyoncé.

La personalidad de Bruno Mars es una de las cualidades más destacadas por sus fans y conocidos. Es un hombre cercano a su familia, con cinco hermanos y una madre a quien ama profundamente. La constancia y la dedicación son rasgos claves en su personalidad, ya que desde muy niño se interesó por la música y ha trabajado duro para llegar al lugar que ocupa hoy en día.

En cuanto a su vida sentimental, Bruno Mars ha mantenido una relación estable con la modelo e influencer puertorriqueña Jessica Caban desde el año 2011, a quien incluso le dedicó una de sus canciones más famosas, "When I was your man". Entre los temas más icónicos de Bruno Mars, se destacan "Just the way you are", "Grenade", "Locked out of heaven", "Treasure", "When I was your man", "24K Magic", entre otras más. Cada una de ellas ha dejado una huella en la música mundial y en los corazones de sus seguidores.