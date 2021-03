El cantante Gastón "El Retutu" destrozó a El Dipy. Con un testimonio contundente, quien realizó éxitos como Hoy volví a verte y Acércate bandida desnudó las operaciones de su colega macrista y reveló una anécdota que deja muy mal parado al ex líder de El Empuje: "Con el Dipy me enojé, en realidad no sé si estoy enojado. Yo me llevo muy bien, he sido chofer de él cuando estaba en El Empuje. Sé que es muy mentiroso, yo lo quiero un montón pero eso no quita que yo no le tenga que decir las cosas"

"No me gusta y me da bronca, cuando él con sus lágrimas de cocodrilo quiere conmover a la gente y la compra, porque es muy comprador. Vuelvo a repetir, lo quiero un montón y me creo amigo todavía de él", reveló en diálogo con Rating Cero. "La última vez que nos vimos fue en La Rioja, compartimos el mismo hotel y él estaba haciendo un video para Néstor en Bloque, le gusta pelear", aseguró "El Retutu", quien desde hace cinco años ayuda a chicos en situación de emergencia mediante comedores ubicados en el partido de La Matanza.

Acto seguido, Gastón agregó: "No me gusta que jueguen con los chicos, ni con la necesidad de la gente. Él había hecho un video, donde se encuentra llorando por los chicos de Salta, diciendo que no tenía plata y que estaría bueno juntar. Nunca vi que hiciera algo por los chicos, nunca por la gente necesitada o al menos yo no me enteré"

"Pero él lo único que hace es hablar de política, pasear de canal en canal y jamás tiró un centro para un comedor o algo por el estilo. Él te va a decir que sí pero es mentira, es una mentira. Lo conozco muy bien", completó.

La mentira detrás de las lágrimas del Dipy en televisión

"Cuando el lloraba por los chicos de Salta, diciendo que necesitaba conseguir un camión y que se encargaba de llenarlo. Justo yo tengo unos amigos que tienen una fundación, me dijeron conseguimos un camión. Yo re contento le mandé un mensaje y nunca me respondió", aseguró "El Retutu", claramente dolido por la actitud de quien aún considera un amigo que le dio la música.

A su vez, agregó: "Dos o tres días antes habíamos hablado por mensaje. Yo lo felicité por el éxito de su canción, que sonó en la Champions League. Y cuando le dije que estaba el camión para las donaciones ni me contestó, pero yo ya sé como es el Dipy, cuando le servís y le convenís se te hace el amigo. Y cuando no, ni te contesta los mensajes. Si tanto se preocupa por la gente desclasada o pobre, como dice él, nunca me escribió para ayudar en los comedores o merenderos que yo ayudo, nunca jamás".

"Es una mentira el Dipy, está haciendo todo esto para poder enganchar algo. Porque si realmente le preocupa la gente va a hacer las cosas como las hago yo. Tampoco pido que sea como yo, pero es una mentira", sentenció el artista, que dejó al descubierto las mentiras de quien se ha convertido en un títere de la oposición.