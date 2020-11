El polémico pésame de Susana Giménez por la muerte de Maradona

Susana Giménez expresó su dolor tras la muerte de Diego Maradona pero tuvo un incómodo fallido con Claudia Villafañe. En principio, la conductora, que actualmente reside en Punta del Este, conversó con Germán Paoloski en El Noticiero de la Gente y recordó algunos momentos junto a El Diez que, según ella, fueron muy amigos.

“Fuimos muy amigos, pero cuando yo me inclinaba un poquito por Claudia (Villafañe) se enojaba. Me hubiera gustado decirle cuánto lo quise, era muy generoso, divino”, reconoció Susana.

Durante la charla con Paoloski, la figura de Telefe quiso mandarle el pésame a la familia Maradona, pero se confundió al pensar que Verónica Ojeda era la pareja de Diego: “Yo lo único que quiero es mandarle un beso grande a toda su familia, a Claudia, no sé con qué mujer estaba ahora, con la madre de Dieguito Fernando creo, ¿no?”.

En eso, German Paoloski la corrigió y le explicó que Maradona solo tenía relación con Ojeda por el hijo que tienen en común y que se separaron en 2013. Tras el incómodo momento, Susana se resguardó y aseguró que ella sentía mucho amor y admiración por Maradona. Se refirió a las idas y vueltas en la relación entre el ex jugador de fútbol y la madre de sus hijas, Dalma y Gianinna. “(Claudia) lo amo con locura, es una pena que hayan terminados tan peleados, pero pasa en todas las familias”, agregó Susana.

La reflexión de Susana sobre Maradona y sus adicciones

En otro momento de la entrevista, Susana Giménez se refirió a las adicciones de Diego Maradona a lo largo de su vida y sostuvo: “Yo no entiendo cómo no pudo curarse de sus adicciones siendo la persona más famosa del mundo”.

Luego, la conductora se mostró apenada por "no haber podido salvarlo": “No sé cómo no pudimos salvarlo. Digo pudimos porque me refiero a los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué no dormirlo hasta que se le pase la adicción? Esa cosa que tenía, que ahora no era la droga. Era el alcohol. Me dijeron que se tomaba como tres botellas…”.

“A veces siento que somos todos un poco culpables por no haberlo ayudado, pero no se dejaba ayudar… No se dejaba manejar. Tenía una personalidad muy fuerte", opinó Giménez y afirmó: "A la única persona que no hay que perdonar es al que le dio a probar por primera vez la droga”.