El violento descargo anti-Maradona de Eduardo Feinmann antes de la final: "Fue un asco"

Eduardo Feinmann disparó durísimo contra Diego Maradona en un intento de defender a Lionel Messi de las comparaciones de la prensa internacional.

Eduardo Feinmann volvió a dar la nota al disparar con un exabrupto contra Diego Armando Maradona, contra quien apuntó en más de una oportunidad en el pasado. "Córtenla con Maradona, me hincharon las pelotas", se quejó el conductor en su programa de Radio Mitre, mientras leía cómo habían titulado la llegada de Argentina a la final en distintos diarios del mundo.

Hace tan solo unos días, Eduardo Feinmann quedó en el centro de la polémica cuando criticó los 65 puntos de rating que había hecho el partido que la Selección argentina le ganó a Polonia en el último encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esto provocó que decenas de usuarios humillaran al conductor con durísimas respuestas.

Pero lejos de recapacitar en sus palabras anti-argentinas, Feinmann volvió a hacer comentarios fuera de lugar al disparar contra Diego Maradona, en un intento de defender a Lionel Messi de las comparaciones. El conductor estaba haciendo un repaso por las tapas de diarios de todo el mundo que destacaban la victoria de la Selección argentina en las semifinales ante Croacia cuando explotó contra Diego.

"Córtenla con Maradona, ya me hincharon las pelotas", comentó Feinmann de forma sorpresiva en medio de su repaso en Alguien tiene que decirlo. No conforme con ese exabrupto, el periodista macrista continuó: "Me tienen podrido con Maradona, basta con Doña Tota, Don Diego y con el Messi maradoniano, me hincharon las pelotas ya".

Tras una tímida disculpa y ante la sorpresa de los integrantes de su programa, Feinmann insistió: "En serio, déjenlo pobre pibe, este tipo (por Messi) es el más grande del mundo y del planeta en este siglo, córtenla con Maradona, listo, fue". "Lo vimos jugar, hizo todo muy lindo dentro de la cancha; afuera fue un asco su vida, pero listo, ya está, ya está", cerró muy polémico el periodista de LN+ y Radio Mitre.

Eduardo Feinmann derrapó al hablar de la esposa del Dibu Martínez: "Atajate ésta"

María Isabel Sánchez, columnista de la sección Resúmen Blue de Radio Mitre, dio detalles del regalo que Mandinha le hizo al arquero de la "Albiceleste" durante la jornada de descanso que Lionel Scaloni le hizo al plantel: armó un arco en la cama, con el resultado del triunfo por 2-1 ante Australia, y algunas fotos de sus atajadas durante el Mundial de Qatar 2022 y otros obsequios.

Asimismo, la pareja del arquero le escribió un "parabéns" (felicidades, en portugués) confeccionado con pétalos de rosas. En el video que subió la mujer escribió: "La cosa más linda". Frente a esto, Feinmann lanzó un insólito comentario con tono irónico: "Atajate ésta".