Lady Gaga y Bruno Mars lideran las nominaciones a los Video Music Awards de MTV

FOTO ARCHIVO: La 67ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles

La cantante pop Lady Gaga y Bruno Mars encabezan la lista de nominados anunciada el martes para los MTV Video Music Awards de este año.

Gaga obtuvo 12 nominaciones, incluidas las de artista del año y mejor álbum por "Mayhem". Mars recibió 11 nominaciones por "Die with a Smile", su canción con Gaga ganadora de un Grammy, y por "APT", un dueto con la sensación del K-pop Rose.

Ambas colaboraciones de Mars competirán por el premio a video del año con "Birds of a Feather" de Billie Eilish, Not Like Us" de Kendrick Lamar, "Manchild" de Sabrina Carpenter y otros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Beyonce y Taylor Swift recibieron nominaciones a artista del año. Las dos son las artistas con más premios VMA en su carrera, con 30 cada una. Otros candidatos en la categoría son Lamar, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el de country Morgan Wallen y la estrella canadiense del pop The Weeknd.

Los VMA empezaron a emitirse en MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como un beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y la aparición de Lady Gaga con un vestido de carne cruda.

Los aficionados pueden votar en línea en 19 de las categorías de este año. Los ganadores se anunciarán el 7 de septiembre en una ceremonia retransmitida en directo desde Nueva York por la cadena CBS.

Este año se han añadido las categorías de mejor video country y mejor artista pop.

Entre los nominados a video country figuran "Think I'm in Love with You" de Chris Stapleton, "Liar" de Jelly Roll y "Smile" de Wallen.

Carpenter, Ariana Grande, Justin Bieber y Tate McRae están entre los candidatos a artista pop.

Con información de Reuters