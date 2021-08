El drama de Mercedes Ninci tras su problema de salud: "Tengo miedo"

Mercedes Ninci reapareció en TV tras haberse descompensado y reveló detalles del calvario de salud que vive. Además, se refirió al estado en el que se encuentra Chano Charpentier.

Hace algunas semanas, Mercedes Ninci protagonizó un dramático momento en TV. La periodista sufrió un fuerte dolor de cabeza en LAM (Los Ángeles de la Mañana) y se descompensó; mientras se emitía el programa por El Trece. Luego de aquel triste episodio, la periodista regresó hoy a la pantalla y dio detalles de su estado de salud y del curioso miedo que tiene a la hora de trabajar.

Con mucha alegría, Ángel de Brito presentó a la periodista en su programa: "Tenemos invitada por hoy, la señora Mercedes Ninci. Bienvenida". La panelista fue recibida con aplausos y luego reconoció que estaba muy temerosa con su regreso a la televisión: "Gracias, muchas gracias. Vuelvo a la tele hoy después de lo que me pasó así que estoy nerviosa. Es la primera vez que vuelvo a un estudio".

Comprensivo, De Brito le consultó: "Le tenés un poco de miedo, ¿no?". Ninci asintió y luego realizó una cruda revelación personal: "Sí, le tengo un poco de miedo a las luces. La gente del Sanatorio Fleni dice que no tienen nada que ver las luces con lo que me pasó. Por eso no quería volver a ningún estudio". Luego, intentó cambiar de tema rápidamente para hablar sobre la situación en la que está el policía que le disparó a Chano Charpentier.

La primicia de Mercedes Ninci sobre el caso del policía que le disparó a Chano Carpentier

De acuerdo a lo que indicó Mercedes Ninci, el policía que le disparó a Chano Charpentier para defenderse de la agresión del cantante -por el momento- no irá a prisión: "Estoy emocionada con la primicia de ahora mismo: el juez Julio Grassi acaba de otorgar la exclusión de prisión al policía que le disparó a Chano. O sea que no va a ir preso". Y avisó: "El juez escuchó las palabras de Chano, que dijo que no quería que el policía fuera a la cárcel".

Mercedes Ninci, en TV.

Por otra parte, Ninci advirtió que habrá que esperar a los resultados de las pericias para determinar si el policía podría haber actuado de otra manera: "Esto es provisorio, todavía faltan las pericias, que van a ser el 11 y el 18 de agosto de la remera y del arma respectivamente. Hasta que no estén las pericias... igualmente, por ahora no va a ir preso".