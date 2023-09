¿Cuánta plata se puede tener en Mercado Pago?

Te contamos los límites que tenés en Mercado Pago y cuál es el monto máximo que podés tener en la billetera virtual según tu situación tributaria.

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, ha revolucionado la forma en que los argentinos utilizan diaramente los medios financieros en la economía. Sin embargo, hay ciertas pautas y regulaciones que uno debe conocer, especialmente en lo que respecta a los montos máximos permitidos y las obligaciones fiscales asociadas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber respecto a este tema: cuál es el límite de dinero que podés tener en Mercado Pago según tu situación tributaria y qué sucede si excedés este tope.

¿Cuál es el monto máximo que puedo tener en Mercado Pago?

Primero y principal, es crucial entender que no hay un monto fijo máximo que se pueda tener en Mercado Pago; esto varía según la situación individual de cada usuario. Para aquellos que tienen ingresos irregulares o trabajan en la informalidad, el límite es de $200.000 mensuales. Si se supera este monto, se corre el riesgo de que la plataforma te consulte sobre la justificación de los ingresos con fines tributarios. En lo que respecta a los ingresos diarios en efectivo, el rango varía entre un mínimo de $500 y un máximo de $250.000. Si los fondos ingresados no coinciden con tu perfil financiero, ya que no es lo mismo utilizar esta billetera virtual cómo comercio. En estos casos, Mercado Libre podría solicitarte que justifiques la fuente del dinero.

La justificación de la fuente de los fondos no es un capricho de la empresa, sino un requisito de la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir actividades como el lavado de dinero y la evasión fiscal. A su vez, es fundamental distinguir entre impuestos y retenciones. Los primeros son tributos establecidos por el Estado, mientras que las retenciones son pagos adelantados de estos impuestos, que se realizan por agentes recaudadores en cuentas bancarias. En este caso, también vale mencionar que la plataforma

Para minimizar o evitar las retenciones en Mercado Pago, es recomendable inscribirse en los tributos pertinentes o en el régimen de monotributo de la AFIP, que incluye IVA y Ganancias. La inscripción en el Convenio Multilateral te permite facturar en todas las provincias del país. En este caso, lo recomendable es consultar a un contador para poder tener regularizada tu situación. Utilizar Mercado Pago para compras o gastos no implica el pago de impuestos adicionales. Sin embargo, en las operaciones de acreditación de fondos y ventas, pueden aplicarse impuestos como el Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA.

¿Hasta cuánto puedo transferir en Mercado Pago?

¿Cuál es límite de transferencia que puedo realizar en Mercado Pago?

El monto máximo para transferencias sin declarar en Mercado Pago es de $200.000 al mes. Este límite incluye todas las transacciones, incluso si se realizan en otras entidades financieras. Si superás el límite de $200.000, es probable que te soliciten justificar la procedencia de los fondos. En tal caso, Mercado Pago te notificará por correo electrónico o a través de su aplicación, requiriendo documentación que respalde las operaciones.

Si llegás a recibir una transferencia de un millón de pesos, el proceder del fisco dependerá de tu perfil financiero. Si no tenés ingresos declarados o consistentes, las chances de que te pidan justificar el origen de los fondos son altas. Si, por otro lado, has facturado dicho monto, no deberías tener problemas, ya que el dinero estaría declarado. Sin embargo, si el banco te pide un justificativo, simplemente tendrás que presentar la factura correspondiente. Aunque tengas ingresos formales elevados, esto no te exime de justificar una transferencia que no provenga de tu actividad habitual. Por lo tanto, es crucial estar al tanto de las regulaciones y cumplir con ellas para evitar complicaciones.