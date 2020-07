Tenso cruce al aire entre Pampita y Mariana Brey por una vieja polémica

Pampita vivió un tenso momento con la periodista Mariana Brey. El cruce comenzó en redes sociales y siguió al aire, en un móvil televisivo. El detonante fue la difusión de un video de 2019 en el que 'Pico' Mónaco increpaba a una empleada de la modelo, acusándola de robo. La pelea fue porque, según la pampeana, la periodista dejó entrever que ella fue la responsable de la filtración de esas imágenes. Además, filtró unos chats privados sobre el escándalo del motorhome y estalló el escándalo.

En Twitter, un usuario con el nombre de Mariana Brey publicó el chat en el que Pampita hizo referencia al escandaloso episodio del motorhome que incluyó a su expareja, Benjamín Vicuña, y la modelo China Suárez en 2015.

"¡Se repite la película! Estos chats del motorhome los había filtrado la producción de la película el Hilo Rojo", sostuvo el usuario que lleva el nombre de la periodista. Ella aclaró que no tiene una cuenta oficial en Twitter y desmintió tal publicación.

Pero Pampita no lo dejó pasar, citó ese posteo y su respuesta fue: "No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo". Rápidamente, un móvil del programa de televisión increpó a la modelo que, irónica, se despegó: "No lo puse yo. Me deben haber hackeado, seguro. Como a ella, que la hackean todo el tiempo".

"Vi que Mariana empezó a poner unos chats que tuve privados con Jorge Rial hace muchos años", sostuvo la modelo y agregó: "Era una conversación privada que se filtra muchos años después. Y... raro todo, que además Mariana hoy trate de hacer daño con algo del pasado. Sabiendo que mis hijos lo pueden leer. Tratando de lastimar a mi familia. Hoy con Benja (Vicuña) priorizamos la familia".

Brey le respondió: "Vos sentís que siempre hay una intención de lastimarte y realmente no es así. Porque si este tuit lo escribiste, vos también estás lastimando una familia. Que ni siquiera sé de qué trata. Y te estás metiendo con un menor. Quiero creer que no lo escribiste vos".

La discusión no terminó ahí, ya que Pampita continuó: "No lo escribí yo. Está apagado mi teléfono. Vos también te metés con menores y publicás cosas de hace años que pueden leer mis hijos. Vos también te estás metiendo con mis hijos".

"Los hijos son nuestra prioridad absoluta. Te lo juro. Lo remarco porque estos años hemos sido intachables como familia. Cómo defendemos la intimidad, cómo nos relacionamos, tratamos de nombrarnos los menos posible, no opinamos uno del otro. Estamos todo el tiempo pendientes de nuestros hijos. Y que ella publique estos chats hoy a la mañana solamente lo que quiere hacer es hacernos daño como familia a mí y a mis hijos", agregó la modelo.