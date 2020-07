Ricardo Darín cortó con el misterio y reveló de qué lado de la grieta se encuentra

Siempre cuidadoso de no embanderarse con ningún líder político, la ideología partidaria de Ricardo Darín es un verdadero misterio. En tiempos de pandemia y donde parece haber reflotado "la grieta" como tema de interés mediático, el actor arrojó una contundente definición al respecto. "Pienso que lo que nos tiene aburridos y hartos es que hay cosas que nos impiden ir para adelante", aseguró.

En diálogo con José Del Río y el programa "Comunidad de Negocios" (LN+) Darín repasó el impacto social que tuvieron películas y analizó el contexto turbulento que se vive en Argentina. Sin ir más lejos, se mostró "cansado de la grieta" y marcó postura propia: "Se riñe muchísimo con la cuestión de los dos bandos. La gente no está dispuesta a hacer autocríticas, lo digo de un lado como del otro lamentablemente. Yo no pertenezco a ninguno de los dos bandos".

Y agregó: "Siempre sentí una cierta incomodidad. Pareciera ser que eso polariza las cosas de forma tal en que no existe la posibilidad de tener una tercera posición. Un pensamiento libre, un análisis que no esté teñido de esa cuestión emocional o fanática que hace que uno no pueda hacer autocríticas".

Para completar su argumento de por qué no se encuadra en ninguno de los "bandos" de la grieta, la estrella de "El secreto de sus ojos" y "Relatos Salvajes" sostuvo: "Yo no alimento a la grieta, no agredo. Trato de entender a quien me agrede porque cree que yo formo parte de algún bando. En algunos casos me permito aclararle, pero a veces te termina aburriendo porque el que no quiere entender, no entiende. Muchos creen que hacer una autocrítica significa otorgarle al otro una ventaja. No es una pelea para ver quién es el que la tiene más clara. (...) Lo que pasa es que todo eso se invalida en el momento en el que "te tachan la doble porque se supone que vos pertenecés a un bando". Ya la palabra bando o grupo huele mal".