Quique Sacco confirmó que tiene coronavirus y habló de Vidal en la radio

Enrique "Quique" Sacco confirmó que dio positivo en el test de COVID-19 y tiene coronavirus. La triste primicia la dio en su nuevo programa de radio "De Lado a Lado" (AM Radio del Plata) y dejó helados a todos sus compañeros de radio. "Ayer me sometí a un hisopado y hace instantes me dieron el resultado. Es diagnóstico COVID-19 positivo, por lo cual se estarán tomando todos los recaudos pertinentes en la radio”, anunció el periodista deportivo.

“Si bien soy asintomático, estoy obligado a realizar el reposo y la cuarentena. Estoy bien, normal y tranquilo. No he tenido fiebre", siguió Sacco, en diálogo con su compañero de aire. Ayer se conoció que la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal dio positivo en el test y fue diagnosticada con coronavirus. El mismo test fue aplicado al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y resultó negativo.

El periodista y nuevo conductor de Radio del Plata siguió agradeciendo a todos los que se ocuparon de llamarlo para preguntarle por su estado de salud. “Quiero agradecerles de manera infinita a todos por sus mensajes de apoyo. Le agradezco a todos los que se preocuparon por María Eugenia”, afirmó.

Por último, antes de pasar la posta a su colega y abandonar el aire para hacer reposo, advirtió: “Estamos en una situación de pico, nadie está exento. Hay que cuidarse mucho. Estamos en un pico complicado”.