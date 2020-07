Patricia Bullrich defendió a Mauricio Macri y se peleó con Tato Young al aire

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich defendió al expresidente Mauricio Macri y dijo que nunca fomentó la polarización. Los dichos generaron un clima tenso durante la entrevista y la dirigente se terminó peleando al aire con Tato Young.

Después de que le preguntaran sobre su lectura respecto a la grieta, la exministra de Seguridad de la Nación negó rotundamente que Macri la hubiera fomentado y profundizado. "Nosotros no aceptamos esa teoría de querer ponerlo a Mauricio Macri en el mismo lugar que el de Cristina Kirchner. Mauricio Macri nunca fue un polarizador, nunca fue una persona agresivo, nunca pensó en esos términos de amigo/enemigo, es lo contrario a esa mirada", opinó.

Y agregó: "Nos parece que esta construcción de querer ponerlo en el lugar del otro como contrincante, no nos parece adecuado. JxC con MAcri no está en ese lugar de la construcción del otro como un peligro, no lo pensamos así".

Frente a esto, Young le respondió: "Es muy discutible eso".

"No es para nada discutible", lo cortó en seco y profundizó: "Macri es una persona con una cabeza totalmente distinta como considerar al otro como un enemigo".

Pero sorprendentemente Young le retrucó: "No en términos de enemigo, pero se llaman 'Cambiemos', no es una idea ni mala ni buena pero es una estrategia política que a Macri lo benefició".

"Tanto no nos benefició porque perdimos la elección", aseguró Bullrich.

Mirá la pelea completa acá: